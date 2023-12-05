Como usar plantas para deixar sua casa mais fresca?

Além de deixar o ambiente mais fresco, as plantas podem ser a peça-chave de uma decoração Crédito: Unsplash

Já pensou em adaptar sua casa para um estilo mais verde? Além de deixar o ambiente mais fresco, as plantas podem ser a peça chave da sua decoração para energizar o ambiente, deixando-o mais leve e aconchegante.

Seja em uma casa, seja no escritório, quando o espaço é decorado com plantas, as pessoas se sentem mais conectadas com a natureza.

“As plantas têm sim o poder de deixar o clima mais ameno e elas atuam de duas formas, física e psicologicamente. A neuroarquitetura reconhece que os elementos naturais em um ambiente têm influências profundas em nossas percepções subconscientes. Estudos em neurociência ambiental indicam que a exposição a ambientes com elementos naturais, como plantas, pode reduzir os níveis de estresse, melhorar o humor e promover um senso geral de bem-estar. Isso pode induzir uma sensação de frescor mental e físico, mesmo quando as temperaturas exteriores são elevadas", explica a Arquiteta Urbanista especialista em Neuroarquitetura Júlia Barreto.

Espaço decorado com plantas ajuda a emitir uma sensação de frescor Crédito: Unsplash

Afinal, por que as plantas deixam o ambiente mais fresco?

A ciência explica! As plantas contribuem de duas diferentes formas: pelo processo de evapotranspiração e também pelo sombreamento.

O arquiteto e também professor substituto da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Iago Longue comenta. “A parte de utilizar a vegetação como uma estratégia para reduzir o calor ocorre por conta de duas dinâmicas que as plantas oferecem. Uma delas é o processo de evapotranspiração, que vai contribuir mais para redução do calor percebido em um ambiente. O outro processo é o próprio sombreamento, ou seja, o bloqueio de luz solar direta que também acaba contribuindo para o para redução do calor", explica.

Quais são as características da Decoração Verde?

Quanto às características que as plantas devem ter, a arquiteta Júlia Barreto ainda explica que a escolha deve se dar por aquelas que filtram o ar, que tenham a capacidade de liberar umidade e também de remover toxinas e partículas poluentes. E claro, não podemos deixar o visual de lado, as plantas com uma aparência agradável ajudam na composição ambiente.

Há quem pense que a decoração verde se encaixa em apenas alguns cômodos, mas a profissional explica que qualquer lugar da casa pode receber uma espécie de planta. "Esse tipo de decoração cabe a todos os ambientes. Alguns vão demandar maior cuidado na escolha da espécie e maior manutenção”, comenta a arquiteta.

Deve haver cuidado com a exposição solar. Por exemplo, em ambientes com alta exposição é indicado plantas mais robustas e resistentes. Em contrapartida, lugares com pouca luz solar também são um desafio.

“Os ambientes opostos, sem incidência nenhuma de sol, também podem ser mais desafiadores, como banheiros, corredores internos ou áreas com pouca luz em geral. Outro ponto de atenção são as cozinhas e áreas de serviço que têm muitas variações de temperatura e umidade que podem ser determinantes para plantas mais frágeis”, diz.

Quais espécies de plantas escolher?

Os especialistas orientam que, antes de tudo, as condições de composição do espaço devem ser estudadas para que seja feita a escolha ideal.

Julia Barreto indica que as plantas de folhagem larga, como a Ficus, Costela-de-Adão, têm maior área de transpiração, auxiliando na umidificação do ambiente.

Outra opção são as plantas tropicais, como a palmeira-leque, palmeira-ráfia, que também possuem a mesma especificação de tranpiração. Algumas outras sugestões são: samambaias e lírio-da-paz (que já são reconhecidas por sua capacidade de filtrar o ar); e as plantas que são mais fáceis de cuidar, para quem não tem tanto tempo assim, como a jibóia.

Essas são só algumas sugestões, mas ainda existe uma infinidade de plantas que podem ser usadas.

"A conexão com a natureza é um contraponto essencial ao mundo industrializado em que vivemos. As plantas trazem essa vitalidade orgânica para nossos espaços, suavizando o ambiente e nos lembrando da beleza e do ciclo natural da vida. Mesmo com a tendência crescente da vida moderna, a presença de elementos naturais em nossas casas nos reconecta com a essência humana, despertando sentimentos de calma, conforto e até mesmo um senso de propósito. Trazer a natureza para dentro de casa é, sem dúvida, uma maneira de nos reconectarmos com nossa própria humanidade. " Júlia Barreto - Arquiteta Urbanista especialista em Neuroarquitetura