Jingle Bell

Tendências e Dicas de Arranjos de Mesa para o Natal em 2023

Especialistas explicam principais erros e dão dicas para montar um mesa de Natal incrível. Confira

2 min de leitura min de leitura

Arranjo de mesa de Natal. (Freepik)

O Natal é uma época especial que nos convida a celebrar a magia da temporada com amigos e familiares. Quando se trata de preparar a mesa para esta ocasião, as tendências de 2023 indicam uma abordagem ousada e inovadora. Conversamos com especialistas para descobrir as últimas novidades e dicas valiosas para criar uma mesa incrível.

A grande tendência deste ano é ousar e sair do tradicional vermelho e verde. “Cores neutras como tons de bege, ou ir para uma linha mais natural com tons terrosos e arranjos com flores secas! As texturas naturais também ganharam bastante força esse ano, então acho bacana apostar em palhas, sisal, juta, etc.”, diz a arquiteta Thamires Mendes.

Entre os erros mais comuns na hora de montar a mesa de Natal a arquiteta Jéssica Barreto, destaca que muitos podem acabar exagerando e deixando o espaço sobrecarregado. “Não escolher uma paleta de cores ou o estilo da decoração; exagerar na iluminação; comprar itens de última hora: Para não errar é recomendado comprar itens semelhantes ao seu décor, digamos, de cores e texturas; trazer muito destaque para a toalha de mesa, esmaecendo a presença de louças, jogos americanos e os alimentos, além de não deixar espaço suficiente para os alimentos na mesa. É importantíssimo que haja lugar suficiente para os pratos, talheres, copos, decorações e alimentos, sem poluir visualmente. “, conta.

Cores neutras estão ganhando destaque em 2023. (Freepik)

Agora falando de dicas práticas, um arranjo pode ser facilmente montado só com taças, velas e bolas de Natal. Também dá para aproveitar o festão da árvore e incrementar o arranjo. Outra possibilidade é usar flores artificiais para compor o decoração da mesa. "O primordial é que a mesa simbolize o que você e sua família acreditam ser especial. Ela pode inclusive ter enfeites feitos a mão com conter itens que tenham memórias afetivas. É isso que torna, do meu ponto de vista, as decorações de natal especiais." , afirma a arquiteta Thamires Mendes.

Vasos com enfeites e flores trazem um toque aconchegante a mesa de Natal. . (Freepik)

Os famosos pisca-piscas também não pode ficas de fora. Atualmente existem versões que funcionam a bateria e que podem ser molhadas, então é possível colocar as luzes até no vaso de planta, caso tenha um em casa.

Pisca-piscas também podem ser incorporados a decoração da mesa. (Freepik)

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta