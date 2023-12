Natal: como é viver no bairro de Vitória que leva o nome de Jesus

Gastronomia, turismo e cultura. Essas são algumas das características que compõem Jesus de Nazareth, em Vitória. O local, que conta com cinco mil moradores, desenvolveu-se na Capital a partir dos anos 1950 e mostra a cada dia que não é definido apenas por casos de violência.



Neste Natal, visitamos o bairro que leva o nome do filho de Deus para mostrar as belezas e como é viver por lá. As expressões Jesus de Nazaré ou Jesus, o nazareno, faziam referência ao retorno da família de Cristo do Egito para viver em Nazaré, na Galileia. Já o morro da Capital passou a ser chamado dessa forma por conta da religiosidade das antigas lideranças da comunidade.

A doméstica Gilmar das Neves vive em Jesus de Nazareth há 48 anos e conta que o bairro passa por avanços constantes que melhoram a qualidade de vida da população.

“Aqui era tudo mato, literalmente. Não tinha energia, não tinha água, não tinha nada de básico para a sobrevivência. Tínhamos que buscar recursos em outros bairros e isso era muito cansativo. Hoje, Jesus de Nazareth é uma verdadeira cidade, tudo de bom você encontra aqui, para questões de saúde, alimentação e muito mais”, conta Gilmar.

A moradora aponta que o estigma de violência do bairro se deve aos confrontos entre a polícia e grupos ligados ao tráfico de drogas. Mas defende que Jesus de Nazareth não se resume aos conflitos.

“Se formos olhar por esse lado, temos que falar que a maioria dos bairros de Vitória tem isso. Mas, se olharmos em volta, que bairro dessa cidade tem tantos atrativos turísticos? Que bairro de Vitória conta com restaurantes que mostram o melhor da gastronomia capixaba? Somos o único morro de Vitória que tem praias em seu interior e que sempre estão recheadas de gente, independentemente do dia da semana. E, apesar dos confrontos, aqui dentro nós estamos seguros”, ressalta Gilmar.

Bairro Jesus de Nazareth, Vitória. Crédito: Ricardo Medeiros

“Viver em Jesus de Nazareth é poder vivenciar paisagens que você não poderia ver em qualquer outro lugar da ilha de Vitória. É você abrir a janela e ver tartarugas se alimentando, navios passando e barcos chegando com o pescado fresco. É bom demais”, diz Nicholas Duarte, o Nico, artista e ilustre morador do bairro.

Além das qualidades citadas por Nico, Jesus de Nazareth é cenário de restaurantes procurados por turistas e por outros moradores da Capital. Um deles é o Restaurante do Bigode, que inclusive conta com sua fachada coberta por uma arte de Nico.

João Gomes da Fonseca, morador de Jesus de Nazareth, Vitória. Crédito: Ricardo Medeiros

Assim como o estabelecimento de Bigode, Languinho, Recanto da Passarela, Veredas Bar e Bar do Manel também se destacam na região com cardápios recheados de frutos do mar.

“Sessenta por cento da nossa cultura e alimentação aqui estão atreladas ao mar e à pesca. E, além disso, temos uma comunidade 100% engajada em todos os projetos do bairro. Isso fortalece muito nossa economia, nosso turismo. A qualquer momento que você chegar aqui vai ver um visitante novo, vai ver uma pessoa se encantando pelo bairro, porque aqui o que mais tem é gente de bem”, conta João Gomes da Fonseca, presidente do Sindicato dos Pescadores do Espírito Santo e morador de Jesus de Nazareth há 51 anos.

Gilmar das Neves, moradora de Jesus de Nazareth, Vitória. Crédito: Ricardo Medeiros

Além das cores e sabores, Jesus de Nazareth também conta com outros atrativos turísticos, como o "Tour do Morro", que fica sob responsabilidade de Fernando Ribeiro, guia de turismo que explora cada canto do bairro para mostrar o que há de melhor na região.

Fernando Ribeiro Guia de turismo e morador de Jesus de Nazareth "Como sou cria desse lugar maravilhoso, sou suspeito para falar. Vi muita coisa acontecer, vi muita coisa chegar e sair e vi muitas mudanças. Mudanças essas que transformam esse lugar em um bairro cada vez melhor"

Nico Duarte, artista e morador de Jesus de Nazareth, Vitória. Crédito: Ricardo Medeiros

O projeto do guia foi formado em 2013 e, desde então, já recebeu mais de dois mil visitantes no bairro, que passam por escadarias, becos e ladeiras que guardam diversas obras de arte ao ar livre.

Além do que é usado para atrair visitantes ao bairro, a união da comunidade se apresenta em diversas cenas do cotidiano de Jesus de Nazareth. O lugar onde hoje é a unidade de saúde Luiz Castellar da Silva, antes era um lixão que foi revitalizado pela comunidade a fim de construir um espaço voltado para o cuidado com os moradores.

“Por muitos anos esse espaço foi um lixão à beira-mar, mas, há 23 anos, um grupo de moradores se uniu para mudar isso. Conseguiram sanar a infestação de pombos e caramujos e lutaram pela construção da unidade, que hoje atende diversas pessoas diariamente”, conta Maria Gabriel Afonso, diretora do local.

Mesmo sendo um prédio relativamente novo, Maria diz que, devido ao terreno instável, a estrutura da unidade precisa de reparos para seguir com os atendimentos em segurança e ter espaço para receber mais pacientes.

Além disso, no subsolo do posto de saúde, os profissionais de enfermagem criaram uma horta que conta com ervas medicinais que são disponibilizadas para a comunidade.

“Aqui temos boldo, hortelã, camomila e várias outras ervas cultivadas. Temos também ora-pro-nóbis, aipim, pimentas e tudo isso fica à disposição de todos”, pontua Maria.

“Viver aqui é maravilhoso, temos situações positivas e negativas que todos os bairros de Vitória têm. Mas aqui entendemos que Jesus de Nazareth é um lugar único e com vivências inesquecíveis que nenhum outro bairro tem”, finaliza Fernando Ribeiro.

Confira cenas do dia a dia do bairro Jesus de Nazareth

