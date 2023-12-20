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Então é Natal: 5 presentes para impressionar

Confira uma lista de itens selecionados para a celebração

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 15:12

Públicado em 

20 dez 2023 às 15:12
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta Clube A Gazeta
Celebre o Natal com presentes selecionados  Crédito: Google
O dia mais esperado do ano está logo ali, com suas ruas enfeitadas por belas luzes e grandes árvores de Natal nas praças que criam o clima de felicidade, cumplicidade e amor. Mas não deu tempo de dar aquela olhadinha em promoções e possíveis presentes para você ou seus entes queridos. Não tem problema: o Clube tem uma lista especial de produtos para você pedir diretamente pelo site e chegar o mais rápido possível.
Do divertido jogo Coup, que promove risadas e estratégia em família, ao adorável Marshall da Patrulha Canina para encantar os pequenos, passando pelo elegante Kit Whisky Jack Daniels para os adultos, a seleção oferece opções para todos os gostos.

01

Coup (Grok Games)

Com mais de 6 mil avaliações, este jogo tem uma média de 4,9 estrelas, de um total de 5. Coup é um jogo divertidíssimo para se jogar com família e amigos: de forma muito inteligente, estimula o blefe e olhares travessos pela sala enquanto os personagens caem em uma trama de corrupção, traição e busca pelo poder a la Game of Thrones, só que se passando na Itália. Na opinião do Clube: Interessante, cômico e singular.

02

Marshall, Patrulha Canina

Uma febre entre as crianças, a patrulha canina é um desenho que ensina sobre trabalho em equipe, amizade e coragem enquanto encanta os pequenos. Marshall, um dos cachorros que integram a patrulha, é especialmente fofo no formato de pelúcia, com 30 cm de altura e tecido antialérgico.

03

Kit Whisky Jack Daniels Presente + 2 Copos Vidro + Dosador

Para a diversão dos adultos, um lindíssimo kit com Jack Daniels original, um dos mais vendidos do mundo, dois copos de vidro e um dosador de inox, tudo já envolto em uma caixa que exclama elegância e sofisticação.

04

Kit De Sangue e Cinzas

Um presente especial para os nossos leitores adultos, os dois primeiros livros da série best-seller de Jennifer L. Armentrout estão neste kit: 'De Sangue e Cinzas' e 'Um Reino de Carne e Fogo'. Esta série, envolvente, viciante, surpreendente e repleta de ação, é simplesmente irresistível e impossível de parar de ler.

05

Planner Wire-o Pastel

O Natal encontra o Ano Novo nesse presente. Um dos modelos mais desejados da Cicero Papelaria e mais vendidos da Amazon. O Planner espiral é atemporal, tem capa dura, folha de adesivos funcionais, bolsa pasta, folha com calendários 2024, 2025 e 26. Também possui 12 divisórias customizáveis, visão mensal e semanal e página para você colocar seus objetivos, desejos e descobertas.
Acreditamos que os presentes vão além de simples objetos. Eles carregam sentimentos, memórias e alegrias compartilhadas. Ao escolher produtos de alta qualidade, você não está apenas presenteando, mas criando momentos especiais. Não perca a oportunidade de encantar e surpreender seus entes queridos. Acesse agora o site e garanta os melhores presentes a tempo de embrulhá-los com todo carinho. Feliz Natal!

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos: 1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais; 2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis; 3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;

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