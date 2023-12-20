Então é Natal: 5 presentes para impressionar

01

Coup (Grok Games)

Com mais de 6 mil avaliações, este jogo tem uma média de 4,9 estrelas, de um total de 5. Coup é um jogo divertidíssimo para se jogar com família e amigos: de forma muito inteligente, estimula o blefe e olhares travessos pela sala enquanto os personagens caem em uma trama de corrupção, traição e busca pelo poder a la Game of Thrones, só que se passando na Itália. Na opinião do Clube: Interessante, cômico e singular.

02

Marshall, Patrulha Canina

Uma febre entre as crianças, a patrulha canina é um desenho que ensina sobre trabalho em equipe, amizade e coragem enquanto encanta os pequenos. Marshall, um dos cachorros que integram a patrulha, é especialmente fofo no formato de pelúcia, com 30 cm de altura e tecido antialérgico.

03

Kit Whisky Jack Daniels Presente + 2 Copos Vidro + Dosador

Para a diversão dos adultos, um lindíssimo kit com Jack Daniels original, um dos mais vendidos do mundo, dois copos de vidro e um dosador de inox, tudo já envolto em uma caixa que exclama elegância e sofisticação.

04

Kit De Sangue e Cinzas

Um presente especial para os nossos leitores adultos, os dois primeiros livros da série best-seller de Jennifer L. Armentrout estão neste kit: 'De Sangue e Cinzas' e 'Um Reino de Carne e Fogo'. Esta série, envolvente, viciante, surpreendente e repleta de ação, é simplesmente irresistível e impossível de parar de ler.

05

Planner Wire-o Pastel