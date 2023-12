Mulher morre atropelada por carro na BR 101 no Norte do ES

Filas quilométricas de congestionamento se formaram na BR 101 no sentido Norte, de Serra para Fundão, na manhã deste sábado (23). Os principais trechos engarrafados são: na saída do trevo do Contorno do Mestre Álvaro e nas proximidades do pedágio, ambos na Serra, e no sinal de Fundão, que fica na saída do munícipio.

Uma motorista, que não quis se identificar, informou que saiu de Vila Velha em direção a Aracruz, no Norte do Estado, e demorou o dobro do tempo que costuma gastar no trajeto. Ainda de acordo com a condutora, ela percebeu maior formação de trânsito lento no altura do Mestre Álvaro, quando o trecho se afunila e passa de duas para uma pista.

Já em Fundão, também no sentido norte, a reclamação dos motoristas é de muito trânsito no sinal existente na saída da cidade. Por dar acesso a Santa Teresa, na Região Serrana, o fluxo aumenta ainda mais, o que piora o engarrafamento, de acordo com motoristas que passam por lá. A Eco 101, concessionária responsável pela via, foi demandada, mas não houve retorno até a publicação deste texto.