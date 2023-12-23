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Na zona rural

Chuva causa estragos e carro vai parar dentro de rio em Itarana

Região do interior teve um acumulado de mais de 100 mm de precipitação em um intervalo de 1 hora, entre 19h e 20h de sexta (22)

Publicado em 23 de Dezembro de 2023 às 19:34

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 dez 2023 às 19:34
Consequências da forte chuva no interior de Itarana
Consequências da forte chuva no interior de Itarana Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um temporal trouxe transtornos para moradores das localidades de Alto Jatibocas e Barra do Jatibocas, na zona rural de Itarana, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (22). Segundo a Defesa Civil do município, choveu aproximadamente 130 mm durante o período de uma hora, entre 19h e 20h. Como consequência, ruas e casas alagadas, estragos em uma escola estadual e uma caminhonete que foi parar dentro de um rio.
As imagens do veículo no curso do afluente impressionam. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Itarana, Charles Antônio do Nascimento, o motorista estava com a família dentro da Chevrolet S-10 e no momento de muita chuva tentou atravessar uma ponte que fica entre uma cachoeira e o Rio Limoeiro de Jatibocas, quando veio uma cabeça d’água, um fenômeno com grande volume de água, que levou o veículo.
Por sorte, cerca de uma hora e meia depois, todos os ocupantes conseguiram se retirar da caminhonete, sem ferimentos, ficando apenas a perda material. Para retirar a S-10 do local foi necessário o uso de uma escavadeira neste sábado (23).
Na escola estadual de Alto Jatibocas, o que se pode ver foi bastante lama no chão, devido a infiltração na laje. 
Materiais escolares foram colocados para cima devido a chuva
Materiais escolares foram colocados para cima devido a chuva Crédito: Defesa Civil de Itarana
Há também registros de ruas alagadas, em que é difícil saber o que é via e o que é rio. Ainda muros de casas caídos, entre outros problemas. Apesar disso, não se tem registro de pessoas desabrigadas ou desalojadas na região. Não choveu novamente neste sábado, até o momento, na cidade, mas segundo Charles, foi montado um gabinete para monitorar os riscos que novas chuvas podem causar.
A região mais afetada é onde existe uma grande comunidade pomerana no Espírito Santo, em uma região de montanha de Itarana.

Mais chuva no Noroeste

Há registro de chuva forte no fim da tarde e início da noite deste sábado (23) nas cidades de Barra de São FranciscoSão Gabriel da Palha e também Colatina.
Chuva forte no Bairro Santo Antônio (à direita) e Carlos Germano Naumann (à esquerda), em Colatina
Chuva forte no Bairro Santo Antônio (à direita) e Carlos Germano Naumann (à esquerda), em Colatina Crédito: Montagem: Leitores de A Gazeta
Até o momento, não há relatos de ocorrências na região, porém, foi possível ver vias alagadas em Colatina. Moradores mandaram imagens que mostram o bairro Carlos Germano Naumann com bastante água. Houve também registro do bairro Santo Antônio. 

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