Chuva causa estragos e carro vai parar dentro de rio em Itarana

Região do interior teve um acumulado de mais de 100 mm de precipitação em um intervalo de 1 hora, entre 19h e 20h de sexta (22)

Um temporal trouxe transtornos para moradores das localidades de Alto Jatibocas e Barra do Jatibocas, na zona rural de Itarana , no Noroeste do Espírito Santo , na noite de sexta-feira (22). Segundo a Defesa Civil do município, choveu aproximadamente 130 mm durante o período de uma hora, entre 19h e 20h. Como consequência, ruas e casas alagadas, estragos em uma escola estadual e uma caminhonete que foi parar dentro de um rio.

As imagens do veículo no curso do afluente impressionam. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Itarana, Charles Antônio do Nascimento, o motorista estava com a família dentro da Chevrolet S-10 e no momento de muita chuva tentou atravessar uma ponte que fica entre uma cachoeira e o Rio Limoeiro de Jatibocas, quando veio uma cabeça d’água, um fenômeno com grande volume de água, que levou o veículo.