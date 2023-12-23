Chuva causa estragos e carro vai parar dentro de rio em Itarana

Consequências da forte chuva no interior de Itarana Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um temporal trouxe transtornos para moradores das localidades de Alto Jatibocas e Barra do Jatibocas, na zona rural de Itarana , no Noroeste do Espírito Santo , na noite de sexta-feira (22). Segundo a Defesa Civil do município, choveu aproximadamente 130 mm durante o período de uma hora, entre 19h e 20h. Como consequência, ruas e casas alagadas, estragos em uma escola estadual e uma caminhonete que foi parar dentro de um rio.

As imagens do veículo no curso do afluente impressionam. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Itarana, Charles Antônio do Nascimento, o motorista estava com a família dentro da Chevrolet S-10 e no momento de muita chuva tentou atravessar uma ponte que fica entre uma cachoeira e o Rio Limoeiro de Jatibocas, quando veio uma cabeça d’água, um fenômeno com grande volume de água, que levou o veículo.

Por sorte, cerca de uma hora e meia depois, todos os ocupantes conseguiram se retirar da caminhonete, sem ferimentos, ficando apenas a perda material. Para retirar a S-10 do local foi necessário o uso de uma escavadeira neste sábado (23).

Na escola estadual de Alto Jatibocas, o que se pode ver foi bastante lama no chão, devido a infiltração na laje.

Materiais escolares foram colocados para cima devido a chuva Crédito: Defesa Civil de Itarana

Há também registros de ruas alagadas, em que é difícil saber o que é via e o que é rio. Ainda muros de casas caídos, entre outros problemas. Apesar disso, não se tem registro de pessoas desabrigadas ou desalojadas na região. Não choveu novamente neste sábado, até o momento, na cidade, mas segundo Charles, foi montado um gabinete para monitorar os riscos que novas chuvas podem causar.

A região mais afetada é onde existe uma grande comunidade pomerana no Espírito Santo, em uma região de montanha de Itarana.

Mais chuva no Noroeste

Chuva forte no Bairro Santo Antônio (à direita) e Carlos Germano Naumann (à esquerda), em Colatina Crédito: Montagem: Leitores de A Gazeta