Jovens dizem ter sido baleados por policiais na Serra; PM nega

Dois adolescentes de 17 anos foram baleados, sendo um com tiro no tórax e o outro nas costas, na madrugada deste sábado (23), no bairro Solar de Anchieta, na Serra. Segundo as vítimas, os tiros foram disparados por policiais militares depois de eles não terem respeitado uma ordem de parada. Em nota, a corporação informou que não há registros de disparo por arma de fogo feito por policiais na região.

Em entrevista à repórter Dani Carla, da TV Gazeta, um dos jovens confirmou que ele e o amigo fugiram da Polícia Militar (PM). De acordo com o adolescente, ele não teria obedecido a uma ordem de parada feita pelos policiais, pois, como é menor de idade, não possui carteira de habilitação e pilotava a moto de um amigo, que o emprestou o veículo mesmo sabendo da falta de documentação para conduzir a motocicleta.

Marca de tiro no corpo de adolescente Crédito: Rodrigo Gomes/TV Gazeta

“Estava indo para casa, só que a viatura vinha nessa rua e curvamos juntos. Eles pediram para parar e eu não parei e eles atiraram”, contou o adolescente.

Conforme apuração da TV Gazeta, após serem atingidos pelos tiros, os dois seguiram para a casa do amigo que emprestou a moto. Ao chegarem no local, o vizinho os levou para o Pronto Atendimento da Serra, de onde a PM foi acionada para atender o caso.

A PM informou que, no espaço de atendimento médico, a equipe conversou com os adolescentes. “No entanto, (eles) não conseguiram identificar o prefixo da viatura policial envolvida. Após a investigação inicial realizada pelo CPU, não foi possível estabelecer qualquer vínculo com o ocorrido no bairro Solar de Anchieta”, afirma a corporação em nota.