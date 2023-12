Jovens dizem ter sido baleados por policiais na Serra; PM nega

Um dos baleados afirmou que policiais dispararam após ele ter desobedecido a ordem de parada; Polícia diz que não houve registro de disparo por arma de fogo na região

Dois adolescentes de 17 anos foram baleados, sendo um com tiro no tórax e o outro nas costas, na madrugada deste sábado (23), no bairro Solar de Anchieta, na Serra. Segundo as vítimas, os tiros foram disparados por policiais militares depois de eles não terem respeitado uma ordem de parada. Em nota, a corporação informou que não há registros de disparo por arma de fogo feito por policiais na região.