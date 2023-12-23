Prefeitura de Cachoeiro alerta para risco de afogamento no rio Itapemirim

Rio Itapemirim, em Cachoeiro Crédito: Márcia Leal/Prefeitura de Cachoeiro

No primeiro dia do verão, na sexta-feira (22), a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, divulgou um alerta aos moradores e visitantes da cidade que costumam se banhar no Rio Itapemirim. A Defesa Civil Municipal relembrou que a prática não é recomendada, já que mesmo nos pontos em que a água parece mais tranquila, a formação do rio gera um risco real de afogamento.

De acordo com a Defesa Civil de Cachoeiro, o rio Itapemirim conta com muitas áreas de sucção e pedras, que podem prender ou machucar os banhistas. Por isso, mesmo que as águas aparentem calmaria, é preciso ter prudência. “É muito importante que as pessoas levem esse aviso a sério. Como estamos em um período sem chuvas, o fluxo da água está menos intenso, mas a correnteza nos pontos mais profundos continua forte. É imprevisível”, afirma o coordenador do órgão, Inácio Daroz.

Segundo Daroz, nenhuma ocorrência de afogamento no rio Itapemirim foi registrada pela Defesa Civil Municipal neste ano. Em casos de afogamento, a orientação é procurar pelo Corpo de Bombeiros, que deve ser acionado pelo telefone 193.