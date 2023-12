Cuidado

Prefeitura de Cachoeiro alerta para risco de afogamento no rio Itapemirim

Com chegada do verão e aumento da procura de pessoas por lugares para se banharem, Defesa Civil Municipal divulgou alerta na sexta-feira (22), informando que banho não é recomendado no local

Rio Itapemirim, em Cachoeiro. (Márcia Leal/Prefeitura de Cachoeiro)

No primeiro dia do verão, na sexta-feira (22), a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, divulgou um alerta aos moradores e visitantes da cidade que costumam se banhar no Rio Itapemirim. A Defesa Civil Municipal relembrou que a prática não é recomendada, já que mesmo nos pontos em que a água parece mais tranquila, a formação do rio gera um risco real de afogamento.

De acordo com a Defesa Civil de Cachoeiro, o rio Itapemirim conta com muitas áreas de sucção e pedras, que podem prender ou machucar os banhistas. Por isso, mesmo que as águas aparentem calmaria, é preciso ter prudência. “É muito importante que as pessoas levem esse aviso a sério. Como estamos em um período sem chuvas, o fluxo da água está menos intenso, mas a correnteza nos pontos mais profundos continua forte. É imprevisível”, afirma o coordenador do órgão, Inácio Daroz.

Segundo Daroz, nenhuma ocorrência de afogamento no rio Itapemirim foi registrada pela Defesa Civil Municipal neste ano. Em casos de afogamento, a orientação é procurar pelo Corpo de Bombeiros, que deve ser acionado pelo telefone 193.

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim lembra que o município conta com locais alternativos para quem quer se refrescar, como piscinas e poços naturais, além das cachoeiras, como a Cachoeira Alta, no distrito de São Vicente. “É importante os visitantes procurarem se informar sobre o espaço, escolher locais em que tenham a presença de salva-vidas, usar boia, evitar áreas profundas e correntezas e não exagerar na ingestão de bebidas alcoólicas”, conclui a nota do município.

