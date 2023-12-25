Enteados matam padrasto para defender a mãe de agressão em São Mateus

Os policiais que atuaram na ocorrência encontraram a companheira da vítima no hospital, no domingo (24). Segundo os militares, a mulher relatou ter tido um desentendimento com o homem, que a agrediu, em uma crise de ciúmes. Em seguida, dois filhos dela, de 17 e 21 anos – enteados do homem –, que estavam no local, agiram para defendê-la. Um deles, então, teria aplicado um golpe com um pedaço de madeira na vítima.

Os filhos foram procurados pela PM, ainda no domingo (24), mas não foram localizados. A mulher foi encaminhada para a Delegacia Regional de São Mateus. De acordo com a Polícia Civil , a companheira da vítima, de 48 anos, foi ouvida e liberada, porque a autoridade policial não identificou indícios de cometimento de crime para a prisão em flagrante.

Histórico de brigas

A reportagem de A Gazeta apurou, com um filho da mulher que não esteve envolvido na ocorrência, que o casal estava junto há sete anos e tinha histórico de brigas, com ameaças e agressões físicas. Ele disse que a família se sente triste com o ocorrido e que não gostaria do desfecho que teve.

"A situação da minha mãe e dele se estendeu por sete anos. Foram sete anos de muita luta para tentar fazer dele uma pessoa melhor, mas ele não deu valor a essa luta da minha mãe. Cada vez mais tornava um relacionamento ruim, perigoso, abusivo, que tinha violência contra a mulher, que poderia se tornar um feminicídio. Eu não fico nada feliz com o desfecho da história. Não gostaria que acontecesse a perda da vida de uma pessoa. Ninguém teve a intenção de que isso chegasse a esse ponto. Por mais que as pessoas da família dele possam ter ideias erradas da nossa família, nós não temos culpa do que aconteceu".