Enteados matam padrasto para defender a mãe de agressão em São Mateus

Um homem, que não teve a identidade informada, morreu após levar uma paulada na cabeça em um bar no bairro Aviação, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (24). De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Roberto Silvares, na mesma cidade, onde teve o óbito confirmado nesta segunda-feira (25).
Os policiais que atuaram na ocorrência encontraram a companheira da vítima no hospital, no domingo (24). Segundo os militares, a mulher relatou ter tido um desentendimento com o homem, que a agrediu, em uma crise de ciúmes. Em seguida, dois filhos dela, de 17 e 21 anos – enteados do homem –, que estavam no local, agiram para defendê-la. Um deles, então, teria aplicado um golpe com um pedaço de madeira na vítima.
Os filhos foram procurados pela PM, ainda no domingo (24), mas não foram localizados. A mulher foi encaminhada para a Delegacia Regional de São Mateus. De acordo com a Polícia Civil, a companheira da vítima, de 48 anos, foi ouvida e liberada, porque a autoridade policial não identificou indícios de cometimento de crime para a prisão em flagrante.
Histórico de brigas
A reportagem de A Gazeta apurou, com um filho da mulher que não esteve envolvido na ocorrência, que o casal estava junto há sete anos e tinha histórico de brigas, com ameaças e agressões físicas. Ele disse que a família se sente triste com o ocorrido e que não gostaria do desfecho que teve.
"A situação da minha mãe e dele se estendeu por sete anos. Foram sete anos de muita luta para tentar fazer dele uma pessoa melhor, mas ele não deu valor a essa luta da minha mãe. Cada vez mais tornava um relacionamento ruim, perigoso, abusivo, que tinha violência contra a mulher, que poderia se tornar um feminicídio. Eu não fico nada feliz com o desfecho da história. Não gostaria que acontecesse a perda da vida de uma pessoa. Ninguém teve a intenção de que isso chegasse a esse ponto. Por mais que as pessoas da família dele possam ter ideias erradas da nossa família, nós não temos culpa do que aconteceu".
O caso segue em investigação pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.