ES recebe alerta de chuvas e ventos intensos em 58 cidades; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de perigo potencial para chuvas intensas em 58 municípios do Espírito Santo. O aviso amarelo – o primeiro na escala de risco – compreende o período de 12h desta segunda-feira (25) até as 10h de terça-feira (26).
De acordo com o órgão, são esperadas chuvas entre 20 e 30mm por hora, ou até 50mm por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Além disso, o Inmet aponta que é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Confira a lista de municípios que podem ser atingidos
- Afonso Cláudio
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Entre as orientações de segurança, o instituto sinaliza para que a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O órgão alerta ainda para evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Para mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil (199) e com o Corpo de Bombeiros (193).