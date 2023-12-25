ES recebe alerta de chuvas e ventos intensos em 58 cidades; veja lista

Vitória está entre as cidades que podem sofrer com as fortes chuvas Crédito: Ricardo Medeiros

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de perigo potencial para chuvas intensas em 58 municípios do Espírito Santo. O aviso amarelo – o primeiro na escala de risco – compreende o período de 12h desta segunda-feira (25) até as 10h de terça-feira (26).

De acordo com o órgão, são esperadas chuvas entre 20 e 30mm por hora, ou até 50mm por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Além disso, o Inmet aponta que é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Confira a lista de municípios que podem ser atingidos

Afonso Cláudio

Águia Branca



Alegre



Alfredo Chaves



Alto Rio Novo



Anchieta



Apiacá



Aracruz



Atílio Vivacqua



Baixo Guandu



Barra de São Francisco



Bom Jesus do Norte



Brejetuba



Cachoeiro de Itapemirim



Cariacica



Castelo



Colatina



Conceição do Castelo



Divino de São Lourenço



Domingos Martins



Dores do Rio Preto



Fundão



Guaçuí



Guarapari



Ibatiba



Ibiraçu

Ibitirama



Iconha



Irupi



Itaguaçu



Itapemirim



Itarana



Iúna



Jerônimo Monteiro



João Neiva



Laranja da Terra



Mantenópolis



Marataízes



Marechal Floriano



Marilândia



Mimoso do Sul



Muniz Freire



Muqui



Pancas



Piúma



Presidente Kennedy



Rio Novo do Sul



Santa Leopoldina



Santa Maria de Jetibá



Santa Teresa



São José do Calçado



São Roque do Canaã



Serra



Vargem Alta



Venda Nova do Imigrante



Viana



Vila Velha



Vitória



Entre as orientações de segurança, o instituto sinaliza para que a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O órgão alerta ainda para evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.