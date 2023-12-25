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Tempo instável

ES recebe alerta de chuvas e ventos intensos em 58 cidades; veja lista

O aviso amarelo do Inmet compreende o período de 12h desta segunda-feira (25) até as 10h de terça-feira (26)

Publicado em 25 de Dezembro de 2023 às 13:41

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

25 dez 2023 às 13:41
Tempo chuvoso, Reta da Penha, Vitória
Vitória está entre as cidades que podem sofrer com as fortes chuvas Crédito: Ricardo Medeiros
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de perigo potencial para chuvas intensas em 58 municípios do Espírito Santo. O aviso amarelo – o primeiro na escala de risco – compreende o período de 12h desta segunda-feira (25) até as 10h de terça-feira (26).
De acordo com o órgão, são esperadas chuvas entre 20 e 30mm por hora, ou até 50mm por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Além disso, o Inmet aponta que é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Confira a lista de municípios que podem ser atingidos

  • Afonso Cláudio 
  • Águia Branca
  • Alegre 
  • Alfredo Chaves 
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta 
  • Apiacá 
  • Aracruz 
  • Atílio Vivacqua 
  • Baixo Guandu 
  • Barra de São Francisco 
  • Bom Jesus do Norte 
  • Brejetuba 
  • Cachoeiro de Itapemirim 
  • Cariacica 
  • Castelo 
  • Colatina 
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins 
  • Dores do Rio Preto 
  • Fundão 
  • Guaçuí 
  • Guarapari 
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha 
  • Irupi
  • Itaguaçu 
  • Itapemirim 
  • Itarana
  • Iúna 
  • Jerônimo Monteiro 
  • João Neiva 
  • Laranja da Terra 
  • Mantenópolis 
  • Marataízes 
  • Marechal Floriano
  • Marilândia 
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui 
  • Pancas 
  • Piúma 
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina 
  • Santa Maria de Jetibá 
  • Santa Teresa 
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã 
  • Serra 
  • Vargem Alta 
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana 
  • Vila Velha
  • Vitória 
Entre as orientações de segurança, o instituto sinaliza para que a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O órgão alerta ainda para evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Para mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil (199) e com o Corpo de Bombeiros (193).

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