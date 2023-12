Vítimas das chuvas vão receber auxílio no ES; saiba quem terá direito

Cartão Reconstrução ES visa a ajudar famílias impactadas pelos estragos das chuvas que possam ocorrer entre dezembro de 2023 e março de 2024

Os atingidos pelas chuvas no Espírito Santo terão direito a um auxílio ofertado pelo governo do Estado. O pagamento do Cartão Reconstrução ES, no valor de R$ 3 mil por família, está garantido para cobrir despesas com situações de emergência e estado de calamidade pública compreendidas no período de dezembro de 2023 a março de 2024.