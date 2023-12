Chuvas de 2013: como não se esquecer de algo tão doloroso de se lembrar?

Recordações dolorosas demais que, assim como as das chuvas de 1979, deixaram marcas indeléveis no inconsciente coletivo. Quem viveu aquele período natalino de tantas perdas, humanas e materiais, vai ter para sempre alguma experiência ou história a ser contada. Foram dias muito difíceis, mas que também fizeram aflorar o melhor lado de muita gente.

Há os heróis do Corpo de Bombeiros, do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer-ES), das defesas civis... profissionais que se dedicaram às demandas incessantes daqueles dias. E há os heróis que vestiram a capa quando enxergaram a gravidade da situação. Pessoas comuns que foram para os alojamentos, para o trabalho voluntário. Sem falar nas doações, que mobilizaram a população capixaba.

Lembranças que também são um importante aviso: as mudanças climáticas devem produzir cada vez mais eventos extremos como as chuvas de 2013, o que transforma a própria noção de contingência: não é mais questão de se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Governo e prefeituras precisam se antecipar, estar um passo à frente das tragédias naturais com planejamento urbano: as ocupações desordenadas estão no cerne das tragédias das chuvas. E a preservação ambiental é a protagonista incontestável.