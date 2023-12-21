AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Editorial
  • Ministério Público age, o povo respira. Mas precisa respirar ainda melhor
Opinião da Gazeta

Ministério Público age, o povo respira. Mas precisa respirar ainda melhor

Atuação do órgão foi importante em dois episódios recentes: o jogo de empurra sobre quem é responsável por um viaduto em Vila Velha e a cobrança da identificação da origem do pó preto na Grande Vitória

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 01:00

Públicado em 

21 dez 2023 às 01:00

Colunista

Pó preto
Estação de monitoramento do ar na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Nos últimos dias, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) teve uma atuação importante em duas demandas da sociedade.
Viaduto de São Torquato — que passa por cima de uma linha de trem e liga a região de Vila Velha às Cinco Pontes, na Ilha do Príncipe, em Vitória — encontra-se caindo aos pedaços
A situação, denunciada pelo Bom Dia ES, da TV Gazeta, provocou um jogo de empurra entre a Prefeitura de Vila Velha e a Vale.
Primeiramente, a prefeitura informou que um laudo de engenharia havia sido encaminhado à Vale, que seria responsável pelo viaduto. Apesar de a estrutura não correr risco de colapso, segundo a administração municipal, há a necessidade da troca dos guarda-corpos e do piso da passarela. A Vale afirmou ter recebido o laudo em 14 de dezembro, sendo que ainda seria avaliado pela equipe técnica.
Naquele momento, o MPES afirmou não ter recebido o laudo, tampouco ter sido provocado por qualquer cidadão sobre a situação do viaduto, também conhecido como Ponte Verde.
Após a repercussão da reportagem, deu-se início ao cabo de guerra: em novos posicionamentos, a prefeitura voltou a afirmar que a Vale é a responsável pelo viaduto, enquanto a empresa argumentou que a via é pública e, portanto, não é de sua responsabilidade.
Diante do impasse,  o Ministério Público resolveu agir e informou que a Promotoria de Justiça de Vila Velha vai apurar o caso. Afinal, a manutenção da estrutura é sim responsabilidade de alguém, ou há algo muito fora da ordem. As pessoas que trafegam pela região não podem ficar desprotegidas.
No outro episódio em que o MP se posicionou na defesa do interesse público, foi dado um prazo de 60 dias para o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), com a colaboração das empresas Vale e ArcelorMittal, apresentar um relatório que identifique a origem do pó preto recolhido na rede de monitoramento de poluição do ar na Grande Vitória.
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e o Ministério Público Federal (MPF) são os órgãos que fiscalizam o cumprimento dos termos de compromisso ambiental das duas empresas relativos à poluição. Ambos apontaram uma possível falta de transparência no monitoramento do ar, diante do aumento das reclamações por parte da população. Representantes da sociedade civil fizeram a demanda em reunião liderada pelo governador Renato Casagrande.
Nas duas situações, a população respira aliviada diante da atuação do Ministério Público, aquele que tem o compromisso de defender os interesses coletivos, com a observância da lei. É a voz que se levanta pelo povo, quando ele precisa.
Por isso, precisa estar em contato permanente com a sociedade, atento às situações em que os direitos dos cidadãos são desrespeitados. É assim que, tanto no sentido literal quanto no metafórico, a população pode respirar cada vez melhor.

LEIA MAIS EDITORIAIS

2023 foi o ano da inteligência artificial também no ES. E isso é só o começo

Verão no ES: a principal regra nas praias deve ser o bom senso

Papai Noel dos deputados é mais generoso que o da população

Contorno do Mestre Álvaro inaugura via expressa para o desenvolvimento

Cratera da rodovia ES 261 faz aniversário: é como se nada importasse

{{ndFunctionFirstNotNull(post.original_author.attributes_map.descricao_de_colunista.value,post.original_author.biography)}}

Tópicos Relacionados

MPES ArcelorMittal Vale SA Iema
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Xuxa - O Último Voo da Nave
Xuxa anuncia 3º show em SP após esgotar ingressos da turnê "O Último Voo da Nave"
Trabalhadores morrem em deslizamento de terra em obra na Cariacica
Empresário gravou vídeo antes de morrer soterrado com 3 operários em Cariacica
Gabriel Medina se casa com Isabella Arantes e anuncia que será pai; veja vídeo
Gabriel Medina se casa com Isabella Arantes e anuncia que será pai; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados