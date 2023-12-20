Caindo aos pedaços: estrutura de viaduto em Vila Velha preocupa moradores

Pedaços de ferro expostos, concreto quebrado, buracos na calçada e até fita de plástico para segurar parte da estrutura: esta é a situação vivida e enfrentada por pedestres, motoristas e ciclistas que passam pelo Viaduto de São Torquato, em Vila Velha , também conhecido como Ponte Verde.

A cor escolhida para a pintura do trecho já nem aparece mais, considerando a grande quantidade de pichações na ponte. Mas o visual não é a principal demanda: há pelo menos quatro anos, o estado do Viaduto de São Torquato, próximo a uma área da empresa Vale, preocupa os moradores que passam por ali. A reclamação está na falta de segurança.

O assunto é acompanhado de perto pela TV Gazeta desde 2019. Na época, a reportagem ouviu reclamações de moradores da região, que pediam alguma intervenção, e percebeu que abraçadeiras de plástico foram utilizadas no local. Em outubro de 2023, a reportagem voltou ao local e, para a infelicidade dos moradores, não viu nada de novo. O Viaduto de São Torquato passa por cima da linha de trem e liga a região de Vila Velha à Cinco Pontes, na Ilha do Príncipe, em Vitória.

Viaduto de São Torquato, em Vila Velha, é alvo de reclamações de moradores Crédito: Ari Melo | TV Gazeta

Na terça-feira (19), durante o Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, o repórter Cristian Miranda conversou com pedestres e ciclistas que passavam pelo local. Naquele momento, não havia qualquer sinal de obras no viaduto e a degradação da estrutura poderia ser visto em qualquer ponto.

"Prefiro passar pela pista [dos carros], bem melhor. Pode acontecer um acidente. As placas de concreto estão todas bambas" Ciclista - Reclamação sobre o viaduto

Considerando as reclamações feitas há anos pelos moradores de Vila Velha, a TV Gazeta procurou a Prefeitura de Vila Velha, a Vale e o Ministério Público do Espírito Santo.

Confira o que informou cada um dos órgãos:

A Prefeitura de Vila Velha informou que um laudo de engenharia foi encaminhado à Vale, que seria responsável pelo viaduto. Segundo a administração municipal, a estrutura não corre risco de colapso, mas é necessária a troca dos guarda-corpos e do piso da passarela;

A Vale informou inicialmente que recebeu o laudo no dia 14 de dezembro. O documento, segundo a empresa, seria avaliado por uma equipe técnica;



O Ministério Público do Espírito Santo informou à reportagem da TV Gazeta que não recebeu o laudo da Prefeitura de Vila Velha e que não foi demandado por qualquer cidadão para atuar ou intervir na Ponte Verde.



Após a repercussão na TV Gazeta, os órgãos voltaram a emitir notas sobre o assunto: