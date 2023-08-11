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Novo PAC: as prioridades apontadas pelo ES entre obras contempladas

Saiba as obras consideradas mais importantes pelo governo estadual que entram no montante de R$ 66 bilhões destinado ao Espírito Santo pelo programa federal
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

11 ago 2023 às 19:52

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 19:52

Construção do Hospital Geral de Cariacica
Construção do Hospital Geral de Cariacica Crédito: Fernando Madeira
No anúncio do novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) pelo governo federal, o Espírito Santo foi contemplado com obras e projetos que chegam a R$ 66 bilhões de investimentos nos próximos anos. Na lista, estão empreendimentos indicados pelos ministérios e também pelos governos estaduais.
No Espírito Santo, cinco obras do total de 14 empreendimentos foram apontadas como prioritárias na lista apresentada ao governo federal, segundo informou o secretário de Estado de Planejamento, Álvaro Duboc. Todas foram contempladas entre os 10 pedidos do governo do ES aceitos para o Novo PAC. São elas:
  1. Andamento da duplicação da BR 101
  2. Duplicação da BR 262
  3. Corredor Centro-Leste (Renovação antecipada da FCA)
  4. EF 118 até o Rio de Janeiro
  5. Barragem no Rio Jucu
  6. Hospital Geral de Cariacica
  7. Duplicação da BR 259
  8. Conclusão da 447 (entre Vila Velha e Viana)
  9. Macrodrenagem de Vila Velha
  10. Contenção de desastres no canal do Congo, em Vila Velha

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Duboc destaca que a modernização da estrutura logística do Estado está entre as prioridades para que alguns gargalos sejam destravados e possam fazer com que o Espírito Santo seja mais competitivo e atrativo, o que gera emprego e renda. Segundo ele, a preocupação no desenvolvimento logístico é ainda maior com a reforma tributária, para manter o Estado atrativo para novos empreendimentos.
O que ficou de fora:
  • Aeroporto de Cachoeiro
  • Fixação do foz do Rio Cricaré
  • Nova Ponte de Colatina
  • Contenção da orla de Anchieta e Piúma
Sobre os pedidos que não foram contemplados pelo governo federal, Duboc ressalta que há uma possibilidade de rediscutir as obras para que possam ser contempladas com os R$ 136 bilhões que o governo federal vai lançar a partir de setembro.
O secretário explicou que o Aeroporto de Cachoeiro não entrou na lista por ser regional, ficando fora do escopo do Plano Nacional de Aviação Civil. Já a terceira ponte de Colatina também ficou fora por ser uma estrutura que liga duas rodovias estaduais.
"Vamos entender por que de fato não foram incluídas e vamos reapresentá-las, fazendo ajustes necessários", detalha Duboc.
Algumas intervenções, como o Complexo de Saúde de São Mateus, o Contorno do Mestre Álvaro e o corredor exclusivo para ônibus entre Cariacica e Vila Velha chegaram a ser apresentados em listas anteriores elaboradas pelo governo do Estado, mas ao longo dos últimos meses algumas foram sendo retiradas da lista.

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Segundo o secretário de Planejamento Álvaro Duboc, para o Complexo de Saúde de São Mateus o governo já garantiu recursos para a obra, que já está sendo executada. O Contorno do Mestre Álvaro saiu porque o ministro dos Transportes Renan Filho garantiu a finalização e sobre o BRT, por ser via urbana, chegou-se a um acordo que pode ser discutido mais à frente.
Apesar de o governo do Estado ter elencado as principais intervenções que precisam ser concluídas ou sair do papel, não havia garantia que todas seriam escolhidas. 

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