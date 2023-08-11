Novo PAC: as prioridades apontadas pelo ES entre obras contempladas

Construção do Hospital Geral de Cariacica Crédito: Fernando Madeira

No Espírito Santo, cinco obras do total de 14 empreendimentos foram apontadas como prioritárias na lista apresentada ao governo federal, segundo informou o secretário de Estado de Planejamento, Álvaro Duboc. Todas foram contempladas entre os 10 pedidos do governo do ES aceitos para o Novo PAC. São elas:

Andamento da duplicação da BR 101 Duplicação da BR 262 Corredor Centro-Leste (Renovação antecipada da FCA) EF 118 até o Rio de Janeiro Barragem no Rio Jucu Hospital Geral de Cariacica Duplicação da BR 259 Conclusão da 447 (entre Vila Velha e Viana) Macrodrenagem de Vila Velha Contenção de desastres no canal do Congo, em Vila Velha

Duboc destaca que a modernização da estrutura logística do Estado está entre as prioridades para que alguns gargalos sejam destravados e possam fazer com que o Espírito Santo seja mais competitivo e atrativo, o que gera emprego e renda. Segundo ele, a preocupação no desenvolvimento logístico é ainda maior com a reforma tributária , para manter o Estado atrativo para novos empreendimentos.

O que ficou de fora:

Aeroporto de Cachoeiro

Fixação do foz do Rio Cricaré

Nova Ponte de Colatina



Contenção da orla de Anchieta e Piúma

Sobre os pedidos que não foram contemplados pelo governo federal, Duboc ressalta que há uma possibilidade de rediscutir as obras para que possam ser contempladas com os R$ 136 bilhões que o governo federal vai lançar a partir de setembro.

O secretário explicou que o Aeroporto de Cachoeiro não entrou na lista por ser regional, ficando fora do escopo do Plano Nacional de Aviação Civil. Já a terceira ponte de Colatina também ficou fora por ser uma estrutura que liga duas rodovias estaduais.

"Vamos entender por que de fato não foram incluídas e vamos reapresentá-las, fazendo ajustes necessários", detalha Duboc.

Algumas intervenções, como o Complexo de Saúde de São Mateus, o Contorno do Mestre Álvaro e o corredor exclusivo para ônibus entre Cariacica e Vila Velha chegaram a ser apresentados em listas anteriores elaboradas pelo governo do Estado, mas ao longo dos últimos meses algumas foram sendo retiradas da lista.

Segundo o secretário de Planejamento Álvaro Duboc, para o Complexo de Saúde de São Mateus o governo já garantiu recursos para a obra, que já está sendo executada. O Contorno do Mestre Álvaro saiu porque o ministro dos Transportes Renan Filho garantiu a finalização e sobre o BRT, por ser via urbana, chegou-se a um acordo que pode ser discutido mais à frente.