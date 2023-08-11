Novo PAC: 'Agora temos que fazer sair do papel', diz Casagrande

Obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Hélio Filho/Secom-ES

"Discutimos com a equipe do governo nos últimos meses e apresentamos 14 propostas prioritárias na necessidade de aumentar nossa competitividade na área logística. Fomos contemplados com 10 projetos. Isso não é automático. Agora continuamos com o trabalho para tirar os investimentos do papel", frisa o governador.

A partir de agora, com a lista do que foi contemplado, o governo do Estado vai discutir um plano de ação para cada uma das intervenções, para que possam ser finalizadas ou sair do papel. "Vamos acompanhar, o governo e a bancada federal, para que a gente consiga resolver os principais desafios que hoje atormentam os capixabas. Dependemos de boa eficiência logística e ter esses investimentos é fundamental", destaca Casagrande.

O secretário estadual de Planejamento, Alvaro Duboc, destaca que a modernização da estrutura logística do Estado está entre as prioridades para que alguns gargalos sejam destravados e possam fazer com que o Espírito Santo seja mais competitivo e atrativo, o que gera emprego e renda. Segundo ele, a preocupação no desenvolvimento logístico é ainda maior com a reforma tributária, para manter o Estado atrativo para novos empreendimentos.

"Ter uma plataforma logística eficiente e que possa reduzir custo é um fator que pode atrair empreendimentos para o Estado, porque o Espírito Santo tem uma posição geográfica privilegiada. Nós estamos a 1.000 km de quase 60% do mercado consumidor e temos uma saída para o comércio exterior, então, para nós, é fundamental esses investimento do governo federal", ressalta.

Sobre os pedidos que não foram contemplados pelo governo federal, Duboc ressalta que há uma possibilidade de rediscutir as obras para que possam ser contempladas com os R$ 136 bilhões que o governo federal vai lançar a partir de setembro.

"Vamos entender por que de fato não foram incluídas e vamos reapresentá-las, fazendo ajustes necessários", detalha Duboc.