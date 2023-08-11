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Lista de obras

Novo PAC: 'Agora temos que fazer sair do papel', diz Casagrande

Governador comemorou a inclusão de diversas obras de infraestrutura e logística no programa do governo federal que vai destinar R$ 66 bilhões ao Estado
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

11 ago 2023 às 18:14

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 18:14

Obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra
Obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Hélio Filho/Secom-ES
Após o Espírito Santo ser contemplado com R$ 66 bilhões em investimentos em obras e serviços do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal, anunciado nesta sexta-feira (11), o governador Renato Casagrande comemorou que as obras mais importantes de infraestrutura e logística para o Estado foram contempladas, como a duplicação das BRs 101 e 262 e também obras em ferrovias, como a EF 118 até o Rio de Janeiro e a modernização da Ferrovia Centro Atlântica (FCA).
"Discutimos com a equipe do governo nos últimos meses e apresentamos 14 propostas prioritárias na necessidade de aumentar nossa competitividade na área logística. Fomos contemplados com 10 projetos. Isso não é automático. Agora continuamos com o trabalho para tirar os investimentos do papel", frisa o governador.
A partir de agora, com a lista do que foi contemplado, o governo do Estado vai discutir um plano de ação para cada uma das intervenções, para que possam ser finalizadas ou sair do papel. "Vamos acompanhar, o governo e a bancada federal, para que a gente consiga resolver os principais desafios que hoje atormentam os capixabas. Dependemos de boa eficiência logística e ter esses investimentos é fundamental", destaca Casagrande.

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O secretário estadual de Planejamento, Alvaro Duboc, destaca que a modernização da estrutura logística do Estado está entre as prioridades para que alguns gargalos sejam destravados e possam fazer com que o Espírito Santo seja mais competitivo e atrativo, o que gera emprego e renda. Segundo ele, a preocupação no desenvolvimento logístico é ainda maior com a reforma tributária, para manter o Estado atrativo para novos empreendimentos.
"Ter uma plataforma logística eficiente e que possa reduzir custo é um fator que pode atrair empreendimentos para o Estado, porque o Espírito Santo tem uma posição geográfica privilegiada. Nós estamos a 1.000 km de quase 60% do mercado consumidor e temos uma saída para o comércio exterior, então, para nós, é fundamental esses investimento do governo federal", ressalta.
Sobre os pedidos que não foram contemplados pelo governo federal, Duboc ressalta que há uma possibilidade de rediscutir as obras para que possam ser contempladas com os R$ 136 bilhões que o governo federal vai lançar a partir de setembro.
"Vamos entender por que de fato não foram incluídas e vamos reapresentá-las, fazendo ajustes necessários", detalha Duboc.
O deputado federal Da Vitória (PP), líder da bancada federal, também comemorou a lista de obras referentes ao Espírito Santo. “São investimentos importantes. Muitos aguardados há muito tempo pelos capixabas. Outros que já estão em andamento somente por recursos destinados pela bancada, como o Contorno do Mestre Álvaro. Vamos torcer, aguardar e acompanhar para que realmente esses investimentos saiam do papel”, diz.

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