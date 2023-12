Em 32 municípios

Conheça as obras do pacote de investimentos de R$ 1,5 bi do governo do ES

As intervenções visam otimizar o espaço de instituições de ensino, melhorar o tráfego em estradas e garantir mais segurança pública

Governo do Estado vai investir R$ 1,5 bilhão em 39 obras. (João Barbosa/A Gazeta)

João Barbosa Estagiário / [email protected]

Com o anúncio de R$ 1,5 bilhão em 39 obras para 32 cidades do Espírito Santo, o governo do Estado sinalizou que está alcançando um volume recorde de investimentos, que serão destinados para mobilidade, infraestrutura, educação e segurança pública. As intervenções visam aprimorar o atendimento ao público, seja com reforma de escolas, seja com melhores condições de circulação nas rodovias, entre outros serviços.

Confira as principais obras e municípios contemplados:

Águia Branca: reforma e ampliação da Centro Estadual Integrado de Educação Rural (CEIER); obra de reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professora Ana Maria Carletti Quiuqui;





reforma e ampliação da Centro Estadual Integrado de Educação Rural (CEIER); obra de reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professora Ana Maria Carletti Quiuqui; Anchieta: elaboração de projeto e execução das obras da 10ª Companhia de Polícia; restauração do pavimento da ES 146;





elaboração de projeto e execução das obras da 10ª Companhia de Polícia; restauração do pavimento da ES 146; Alfredo Chaves: restauração do pavimento da ES 146;





restauração do pavimento da ES 146; Aracruz: implantação e pavimentação da ES 124 em Santa Rosa; contorno rodoviário sul e norte; reabilitação da ES 010 ao final da ponte sobre o Rio Piraqueaçu e início da ponte da Barra do Sahy; implantação do contorno da Barra do Sahy;





implantação e pavimentação da ES 124 em Santa Rosa; contorno rodoviário sul e norte; reabilitação da ES 010 ao final da ponte sobre o Rio Piraqueaçu e início da ponte da Barra do Sahy; implantação do contorno da Barra do Sahy; Atílio Vivácqua: restauração do pavimento na ES 166;





restauração do pavimento na ES 166; Baixo Guandu: interseção para acesso ao polo industrial na ES 446;





interseção para acesso ao polo industrial na ES 446; Boa Esperança: reforma e ampliação da CEIER Boa Esperança;





reforma e ampliação da CEIER Boa Esperança; Cariacica: reabilitação e melhorias operacionais na ES 080 no trecho entre Tucum e Cariacica Sede;





reabilitação e melhorias operacionais na ES 080 no trecho entre Tucum e Cariacica Sede; Castelo: ponte sobre o Rio Castelo; restauração do pavimento na ES 166;





ponte sobre o Rio Castelo; restauração do pavimento na ES 166; Colatina: acesso ao terminal de cargas na ES 357, incluindo a execução de ponte sobre o Rio Baunilha;





acesso ao terminal de cargas na ES 357, incluindo a execução de ponte sobre o Rio Baunilha; Conceição da Barra: reconstrução da EEEF Córrego do Cedro, reforma e ampliação da Escola José Carlos Castro; ponte sobre o Córrego da Estiva;





reconstrução da EEEF Córrego do Cedro, reforma e ampliação da Escola José Carlos Castro; ponte sobre o Córrego da Estiva; Conceição do Castelo: restauração do pavimento na ES 166;





restauração do pavimento na ES 166; Domingos Martins: construção da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar;





construção da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar; Fundão: elaboração do projeto básico e executivo de engenharia para recuperação de pavimento da erosão na ES 261, no trecho entre Fundão e Santa Teresa (KM 97,7);





elaboração do projeto básico e executivo de engenharia para recuperação de pavimento da erosão na ES 261, no trecho entre Fundão e Santa Teresa (KM 97,7); Jaguaré: reforma e ampliação da EEEFM Pedro Paulo Grobério;





reforma e ampliação da EEEFM Pedro Paulo Grobério; Marechal Floriano: restauração do pavimento da ES 146;





restauração do pavimento da ES 146; Marilândia: Contorno da ES 080, em Sapucaia;





Contorno da ES 080, em Sapucaia; Montanha: implantação e pavimentação na ES 130 em Cajubi, divisa com Minas Gerais;





implantação e pavimentação na ES 130 em Cajubi, divisa com Minas Gerais; Pinheiros: construção da 19ª Companhia Independente da PM;





construção da 19ª Companhia Independente da PM; Piúma: pavimentação no micropolo industrial de Piúma;





pavimentação no micropolo industrial de Piúma; Rio Bananal: reforma e ampliação da EEEFM Bananal;





reforma e ampliação da EEEFM Bananal; Santa Leopoldina: construção da Escola Alice Holzmeister; encosta na ES 080, nos quilômetros 46,7; 49,1; e 56,7;





construção da Escola Alice Holzmeister; encosta na ES 080, nos quilômetros 46,7; 49,1; e 56,7; Santa Teresa: contenção de erosão da ES 261;





contenção de erosão da ES 261; São Mateus: reforma e ampliação da EEEF Dr. Emílio Roberto Zanotti; reforma e ampliação da EEEM Ceciliano Abel de Almeida; encosta na ES 381 nos KM 48, 49, 56 e 59; duplicação da ES 010 e implantação da ES 135 em Guriri;





reforma e ampliação da EEEF Dr. Emílio Roberto Zanotti; reforma e ampliação da EEEM Ceciliano Abel de Almeida; encosta na ES 381 nos KM 48, 49, 56 e 59; duplicação da ES 010 e implantação da ES 135 em Guriri; Serra: reforma e ampliação da Escola Estadual Maria Penedo;





reforma e ampliação da Escola Estadual Maria Penedo; Sooretama: construção da delegacia de Polícia Civil; reabilitação da rodovia ES 010, entre Praia Grande e Santa Cruz (ao final da ponte Piraqueaçu); pavimentação da rodovia ES 115, de Nova Almeida a Santa Cruz;





construção da delegacia de Polícia Civil; reabilitação da rodovia ES 010, entre Praia Grande e Santa Cruz (ao final da ponte Piraqueaçu); pavimentação da rodovia ES 115, de Nova Almeida a Santa Cruz; Vargem Alta: implantação e reabilitação de pavimentação na ES 485, no perímetro urbano de Jaciguá.

Além das obras relacionadas, os municípios de Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, São Domingos do Norte e Venda Nova do Imigrante também recebem investimentos do pacote anunciado pelo governo nesta quinta-feira (7), em solenidade no Palácio Anchieta.

O evento contou com a presença do governador Renato Casagrande (PSB), do vice Ricardo Ferraço (MDB), do diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES), José Eustáquio de Freitas, entre outras autoridades.

“O anúncio dessa quantidade de obras tão importantes para a população se dá também pela boa parceria com a Assembleia Legislativa, que nos dá a estabilidade para trabalhar e investir. Ninguém faz nada sozinho. Os resultados deste ano foram extraordinários. Muita gente achou que iríamos pisar no freio neste ano, mas pisamos no acelerador e fizemos o maior investimento da história do Espírito Santo. Podemos ultrapassar a marca dos R$ 12 bilhões em investimentos”, apontou Casagrande.

De onde vem o dinheiro?

José Eustáquio de Freitas, diretor-presidente do DER-ES, e o governador Renato Casagrande. (João Barbosa/A Gazeta)

Segundo o governo estadual, as obras devem otimizar o espaço de instituições de ensino, promovendo melhor qualidade na educação de alunos da rede pública. Na área de segurança, o pacote contempla a construção e reforma de delegacias ao redor do Estado. Já as obras de mobilidade visam melhorar o acesso e tráfego em estradas e outras vias do Estado, além da criação de empregos diretos e indiretos nas cidades e em seu entorno, segundo Freitas.

O diretor do DER-ES ressaltou que o investimento abrange todas as regiões do Espírito Santo. No pacote, há obras já licitadas e que o governo está dando a ordem de serviço, e outras em fase de publicação do edital de licitação.

Questionado sobre como foi feito o levantamento de recursos, Freitas sinalizou que os valores são oriundos de fontes variadas. “Nós temos recursos do Tesouro, do BID e dos fundos de investimento do governo, já que tudo que está circulando nessas obras é fruto de um investimento governamental”, finalizou.

