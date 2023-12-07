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Em 32 municípios

Conheça as obras do pacote de investimentos de R$ 1,5 bi do governo do ES

As intervenções visam otimizar o espaço de instituições de ensino, melhorar o tráfego em estradas e garantir mais segurança pública

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 18:57

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

07 dez 2023 às 18:57
Governo do Estado anunciou investimento de R$ 1,5 bilhão em obras
Governo do Estado vai investir R$ 1,5 bilhão em 39 obras Crédito: João Barbosa/A Gazeta
Com o anúncio de R$ 1,5 bilhão em 39 obras para 32 cidades do Espírito Santo, o governo do Estado sinalizou que está alcançando um volume recorde de investimentos, que serão destinados para mobilidade, infraestrutura, educação e segurança pública. As intervenções visam aprimorar o atendimento ao público, seja com reforma de escolas, seja com melhores condições de circulação nas rodovias, entre outros serviços.  
Confira as principais obras e municípios contemplados:
  • Águia Branca: reforma e ampliação da Centro Estadual Integrado de Educação Rural (CEIER); obra de reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professora Ana Maria Carletti Quiuqui;

  • Anchieta: elaboração de projeto e execução das obras da 10ª Companhia de Polícia; restauração do pavimento da ES 146;

  • Alfredo Chaves: restauração do pavimento da ES 146;

  • Aracruz: implantação e pavimentação da ES 124 em Santa Rosa; contorno rodoviário sul e norte; reabilitação da ES 010 ao final da ponte sobre o Rio Piraqueaçu e início da ponte da Barra do Sahy; implantação do contorno da Barra do Sahy;

  • Atílio Vivácqua: restauração do pavimento na ES 166;

  • Baixo Guandu: interseção para acesso ao polo industrial na ES 446;

  • Boa Esperança: reforma e ampliação da CEIER Boa Esperança;

  • Cariacica: reabilitação e melhorias operacionais na ES 080 no trecho entre Tucum e Cariacica Sede;

  • Castelo: ponte sobre o Rio Castelo; restauração do pavimento na ES 166;

  • Colatina: acesso ao terminal de cargas na ES 357, incluindo a execução de ponte sobre o Rio Baunilha;

  • Conceição da Barra: reconstrução da EEEF Córrego do Cedro, reforma e ampliação da Escola José Carlos Castro; ponte sobre o Córrego da Estiva;

  • Conceição do Castelo: restauração do pavimento na ES 166;

  • Domingos Martins: construção da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar;

  • Fundão: elaboração do projeto básico e executivo de engenharia para recuperação de pavimento da erosão na ES 261, no trecho entre Fundão e Santa Teresa (KM 97,7);

  • Jaguaré: reforma e ampliação da EEEFM Pedro Paulo Grobério;

  • Marechal Floriano: restauração do pavimento da ES 146;

  • Marilândia: Contorno da ES 080, em Sapucaia;

  • Montanha: implantação e pavimentação na ES 130 em Cajubi, divisa com Minas Gerais;

  • Pinheiros: construção da 19ª Companhia Independente da PM;

  • Piúma: pavimentação no micropolo industrial de Piúma;

  • Rio Bananal: reforma e ampliação da EEEFM Bananal;

  • Santa Leopoldina: construção da Escola Alice Holzmeister; encosta na ES 080, nos quilômetros 46,7; 49,1; e 56,7;

  • Santa Teresa: contenção de erosão da ES 261;

  • São Mateus: reforma e ampliação da EEEF Dr. Emílio Roberto Zanotti; reforma e ampliação da EEEM Ceciliano Abel de Almeida; encosta na ES 381 nos KM 48, 49, 56 e 59; duplicação da ES 010 e implantação da ES 135 em Guriri;

  • Serra: reforma e ampliação da Escola Estadual Maria Penedo;

  • Sooretama: construção da delegacia de Polícia Civil; reabilitação da rodovia ES 010, entre Praia Grande e Santa Cruz (ao final da ponte Piraqueaçu); pavimentação da rodovia ES 115, de Nova Almeida a Santa Cruz;

  • Vargem Alta: implantação e reabilitação de pavimentação na ES 485, no perímetro urbano de Jaciguá.
Além das obras relacionadas, os municípios de Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, São Domingos do Norte e Venda Nova do Imigrante também recebem investimentos do pacote anunciado pelo governo nesta quinta-feira (7), em solenidade no Palácio Anchieta.
O evento contou com a presença do governador Renato Casagrande (PSB), do vice Ricardo Ferraço (MDB), do diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES), José Eustáquio de Freitas, entre outras autoridades.
“O anúncio dessa quantidade de obras tão importantes para a população se dá também pela boa parceria com a Assembleia Legislativa, que nos dá a estabilidade para trabalhar e investir. Ninguém faz nada sozinho. Os resultados deste ano foram extraordinários. Muita gente achou que iríamos pisar no freio neste ano, mas pisamos no acelerador e fizemos o maior investimento da história do Espírito Santo. Podemos ultrapassar a marca dos R$ 12 bilhões em investimentos”, apontou Casagrande.

De onde vem o dinheiro?

José Eustáquio de Freitas, diretor-presidente do DER-ES e o governador Renato Casagrande
José Eustáquio de Freitas, diretor-presidente do DER-ES, e o governador Renato Casagrande Crédito: João Barbosa/A Gazeta
Segundo o governo estadual, as obras devem otimizar o espaço de instituições de ensino, promovendo melhor qualidade na educação de alunos da rede pública. Na área de segurança, o pacote contempla a construção e reforma de delegacias ao redor do Estado. Já as obras de mobilidade visam melhorar o acesso e tráfego em estradas e outras vias do Estado, além da criação de empregos diretos e indiretos nas cidades e em seu entorno, segundo Freitas. 
O diretor do DER-ES ressaltou que o investimento abrange todas as regiões do Espírito Santo. No pacote, há obras já licitadas e que o governo está dando a ordem de serviço, e outras em fase de publicação do edital de licitação.
Questionado sobre como foi feito o levantamento de recursos, Freitas sinalizou que os valores são oriundos de fontes variadas. “Nós temos recursos do Tesouro, do BID e dos fundos de investimento do governo, já que tudo que está circulando nessas obras é fruto de um investimento governamental”, finalizou.

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