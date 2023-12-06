Plano contra gargalos no trânsito vai mudar rotas e acessos em Vitória

Principais trechos afetados
- Avenida Saturnino de Brito
- Avenida Américo Buaiz
- Avenida Desembargador Santos Neves
- Avenida Nossa Senhora dos Navegantes
- Rua Clóvis Machado
- Rua João Batista Barra
- Rua Almirante Soído
- Rua Duckla de Aguiar
Des. Santos Neves x Duckla de Aguiar
- Fechar o acesso para a Rua Almirante Soído pela Praça do Cauê, invertendo o sentido da rua;
- Transformar a Rua Duckla de Aguiar em mão única com quatro faixas de acesso para a Terceira Ponte;
- Transformar a Av. Des. Santos Neves, garantindo que três faixas entrem na Duckla de Aguiar e três faixas entrem na Reta da Penha;
- Permitir o acesso de três faixas da Av. Des. Santos Neves para a Reta da Penha;
- Implantar semáforo para a passagem de pedestres.
Almirante Soído (Praça do Cauê)
- Acertar os raios da praça e reurbanizar a calçada;
- Fechar o acesso para a Rua Almirante Soído pela Praça do Cauê, invertendo o sentido da rua.
Eurico de Aguiar x Almirante Soído
- Fechar o acesso para a Rua Almirante Soído pela Rua Alaor de Queirós, invertendo o sentido da rua;
- Retirar a rotatória existente entre a Rua Eurico de Aguiar e a Rua Alm. Soído;
Humberto Martins de Paula x Av. José Miranda
- Abrir acesso para a Ilha do Boi pela Av. Humberto Martins e pela Av. José Miranda;
- Abrir um retorno para a Av. Navegantes pelo bolsão de estacionamento;
- Transformar a Rua Rualino Gonçalves em mão única, sentido Av. Humberto Martins, com semáforo.
Av. José Miranda x Marília Scarton x Victor Civitá
- Transformar a R. José Miranda em mão dupla;
- Acertar a rotatória existente;
- Rua Marília Scarton será mão única até a entrada da Enseadinha depois vira mão dupla;
- Rua Victor Civitá será em mão única;
- Acertar a geometria embaio da ponte.
Av. João Batista Parra x Clóvis Machado
- Criar uma mão saindo da rua Clóvis Machado e permitir somente o acesso de ônibus, motos e ambulâncias pela Av. Navegantes;
- Transformar a rua João Batista Parra em mão única com três faixas para acesso à Terceira Ponte;
- Abrir uma entrada para a Av. João Batista Parra pela Av. Navegantes.
Saturnino de Brito x Ilha do Frade x Praia do Canto
- Criar uma baia de ônibus - Praça dos Namorados;
- Criar uma nova faixa para acesso a R. Celso Calmon;
- Criar uma baia de ônibus - Saturnino de Brito;
- Criar uma baia de ônibus - Saturnino de Brito;
- Criar uma nova faixa para acesso a R. Moacyr Ávidos.