Plano contra gargalos no trânsito vai mudar rotas e acessos em Vitória

Algumas das alterações previstas pela administração municipal são: a implantação de baias de ônibus, pistas recuadas destinadas exclusivamente para os coletivos; a ampliação das entradas para os bairros, incluindo mais faixas; a criação de novos acessos para os bairros, sendo a principal delas para a Ilha do Boi; e a mudança de sentidos dos trechos. Confira o detalhamento abaixo.