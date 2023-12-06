AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Um ano de obras

Plano contra gargalos no trânsito vai mudar rotas e acessos em Vitória

Intervenções devem ser feitas em 21 trechos, que abrangem seis bairros da parte mais valorizada do município; expectativa é que as obras sejam entregues em meados de 2025

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 20:19

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

06 dez 2023 às 20:19
Um pacotão de obras que promete diminuir os 'gargalos' do trânsito de Vitória foi anunciado nesta quarta-feira (06) pela Prefeitura da Capital capixaba. Conforme antecipado pelo colunista Abdo Filho, de A Gazeta, são mudanças em 21 trechos, que abrangem seis bairros da parte mais valorizada do município: Praia do Canto, Ilha do Frade, Ilha do Boi, Praia do Suá, Enseada do Suá e Santa Helena.
O projeto surgiu após anos de diálogo com a comunidade, que pedia por melhorias na fluidez das principais vias dessas localidades, entre elas a Avenida Américo Buaiz (do Shopping Vitória) e o entorno da Praça do Cauê, importante acesso à Terceira Ponte. O investimento deve custar R$ 44 milhões, com previsão de início no primeiro semestre de 2024. A expectativa é que seja entregue um ano depois, em meados de 2025. 

Principais trechos afetados

- Avenida Saturnino de Brito

- Avenida Américo Buaiz 

- Avenida Desembargador Santos Neves

- Avenida Nossa Senhora dos Navegantes

- Rua Clóvis Machado

- Rua João Batista Barra

- Rua Almirante Soído

- Rua Duckla de Aguiar

Algumas das alterações previstas pela administração municipal são: a implantação de baias de ônibus, pistas recuadas destinadas exclusivamente para os coletivos; a ampliação das entradas para os bairros, incluindo mais faixas; a criação de novos acessos para os bairros, sendo a principal delas para a Ilha do Boi; e a mudança de sentidos dos trechos. Confira o detalhamento abaixo.
Plano contra gargalos no trânsito vai mudar rotas e acessos em Vitória

Des. Santos Neves x Duckla de Aguiar

Des. Santos Neves x Duckla de Aguiar
Des. Santos Neves x Duckla de Aguiar Crédito: Google Maps | Arte Geraldo Netto
  1. Fechar o acesso para a Rua Almirante Soído pela Praça do Cauê, invertendo o sentido da rua;
  2. Transformar a Rua Duckla de Aguiar em mão única com quatro faixas de acesso para a Terceira Ponte;
  3. Transformar a Av. Des. Santos Neves, garantindo que três faixas entrem na Duckla de Aguiar e três faixas entrem na Reta da Penha;
  4. Permitir o acesso de três faixas da Av. Des. Santos Neves para a Reta da Penha;
  5. Implantar semáforo para a passagem de pedestres.

Almirante Soído (Praça do Cauê)

Praça do Cauê e Almirante Soído
Praça do Cauê e Almirante Soído Crédito: Google | Arte Geraldo Neto
  1. Acertar os raios da praça e reurbanizar a calçada;
  2. Fechar o acesso para a Rua Almirante Soído pela Praça do Cauê, invertendo o sentido da rua.

Eurico de Aguiar x Almirante Soído

Eurico de Aguiar x Almirante Soído
Eurico de Aguiar x Almirante Soído Crédito: Google | Arte Geraldo Neto
  1. Fechar o acesso para a Rua Almirante Soído pela Rua Alaor de Queirós, invertendo o sentido da rua;
  2. Retirar a rotatória existente entre a Rua Eurico de Aguiar e a Rua Alm. Soído;

Humberto Martins de Paula x Av. José Miranda

Humberto Martins de Paula x Av. José Miranda
Humberto Martins de Paula x Av. José Miranda Crédito: Google Maps | Arte Geraldo Netto
  1. Abrir acesso para a Ilha do Boi pela Av. Humberto Martins e pela Av. José Miranda;
  2. Abrir um retorno para a Av. Navegantes pelo bolsão de estacionamento;
  3. Transformar a Rua Rualino Gonçalves em mão única, sentido Av. Humberto Martins, com semáforo.

Av. José Miranda x Marília Scarton x Victor Civitá

Av. José Miranda x Marília Scarton x Victor Civitá
Av. José Miranda x Marília Scarton x Victor Civitá Crédito: Google | Arte Geraldo Neto
  1. Transformar a R. José Miranda em mão dupla;
  2. Acertar a rotatória existente;
  3. Rua Marília Scarton será mão única até a entrada da Enseadinha depois vira mão dupla;
  4. Rua Victor Civitá será em mão única;
  5. Acertar a geometria embaio da ponte.

Av. João Batista Parra x Clóvis Machado

Av. João Batista Parra x Clóvis Machado
Av. João Batista Parra x Clóvis Machado Crédito: Google | Arte Geraldo Neto
  1. Criar uma mão saindo da rua Clóvis Machado e permitir somente o acesso de ônibus, motos e ambulâncias pela Av. Navegantes;
  2. Transformar a rua João Batista Parra em mão única com três faixas para acesso à Terceira Ponte;
  3. Abrir uma entrada para a Av. João Batista Parra pela Av. Navegantes.

Saturnino de Brito x Ilha do Frade x Praia do Canto

Mudança no trânsito
Avenida Saturnino de Brito - Ilha do Frade - Praia do Canto Crédito: Google | Arte Geraldo Neto
  1. Criar uma baia de ônibus - Praça dos Namorados;
  2. Criar uma nova faixa para acesso a R. Celso Calmon;
  3. Criar uma baia de ônibus - Saturnino de Brito;
  4. Criar uma baia de ônibus - Saturnino de Brito;
  5. Criar uma nova faixa para acesso a R. Moacyr Ávidos.
"Vamos trazer todas essas melhorias urbanas em um único projeto e concepção. A região é estratégica. Tem fluxo comercial gigantesco, movimentação de pessoas considerável – e, agora, ganhará uma nova visão", afirmou o prefeito Lorenzo Pazolini, durante a apresentação do projeto nesta quarta (06).

Atualização

06/12/2023 - 8:33
Após a publicação desta matéria, a Prefeitura de Vitória detalhou outro trecho que também entrará em obras, entre a Rua Humberto Martins de Paula e a Avenida José Miranda. O texto foi atualizado com as informações. 

Veja Também

Como fica o pedágio da Terceira Ponte com o fim do contrato da Rodosol

R$ 150 milhões: governo do ES monta engenharia financeira para comprar ônibus elétricos

Más condições de postes, marquises e calçadas: quando ruas viram armadilhas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Praia do Canto Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Enseada do Suá Ilha do Frade Ilha do Boi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Contribuinte pode consultar sobre Imposto de Renda na página da Receita Federal na internet
Restituição do IR 2026: Receita paga terceiro lote nesta sexta-feira (31)
Vitrines, promoções e publicidade disputam a atenção dos consumidores, mas a educação financeira fortalece a capacidade de tomar decisões mais conscientes
Como o neuromarketing pode afetar sua relação com dinheiro e investimentos
Michael Jackson completaria 64 anos nesta segunda
Michael Jackson ganha espetáculo sinfônico inédito no ES com Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados