Plano contra gargalos no trânsito vai mudar rotas e acessos em Vitória

Intervenções devem ser feitas em 21 trechos, que abrangem seis bairros da parte mais valorizada do município; expectativa é que as obras sejam entregues em meados de 2025

Um pacotão de obras que promete diminuir os 'gargalos' do trânsito de Vitória foi anunciado nesta quarta-feira (06) pela Prefeitura da Capital capixaba. Conforme antecipado pelo colunista Abdo Filho, de A Gazeta, são mudanças em 21 trechos, que abrangem seis bairros da parte mais valorizada do município: Praia do Canto, Ilha do Frade, Ilha do Boi, Praia do Suá, Enseada do Suá e Santa Helena.