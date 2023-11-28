Como fica o pedágio da Terceira Ponte com o fim do contrato da Rodosol

A concessão da Terceira Ponte será transferida para a Companhia de Transportes Coletivos do Estado (Ceturb-ES), a partir do dia 22 de dezembro, e algumas mudanças estão previstas pela nova gestão. Uma das maiores expectativas é em relação ao pedágio, que deve sofrer alterações nos preços, segundo informou o governo estadual. A administração já adiantou, no entanto, que o sistema de cobrança continuará existindo.
Para facilitar a vida de quem faz a travessia entre Vitória e Vila Velha, a reportagem de A Gazeta preparou um 'tira-dúvidas' sobre como deve ficar a situação após o fim da concessão da Rodosol, atual administradora da Terceira Ponte. Confira abaixo.
O pedágio vai deixar de existir?
- Não! A justificativa, segundo informou o governador Renato Casagrande em uma coletiva de imprensa, é que o Estado não tem como assumir integralmente os custos de uma operação – que inclui serviços ao usuário como guincho e ambulância, monitoramento por câmeras, remoção de animais, entre outros.
- Apesar disso, algumas mudanças são previstas, principalmente em relação aos valores cobrados no pedágio.
E o preço?
- Um estudo preliminar feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) que vai definir os novos preços dos pedágios da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol. Os resultados, porém, ainda não foram divulgados.
- Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, garantiu que a tarifa não sofrerá aumento. Ou seja, poderá ser apenas reduzida ou mantida.
- A Fipe é a empresa contratada pelo governo para preparar a modelagem para a nova concessão da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol. O estudo completo que vai embasar o novo edital só deve sair no próximo ano.
- Atualmente, os valores do pedágio variam entre R$ 1,40 e R$ 16,80.
Quando passará a valer?
- Casagrande confirmou também que o valor do pedágio mudaria já a partir do dia 22 de dezembro, quando começa o contrato da Ceturb.
E as formas de pagamento?
- Nenhuma informação dessa natureza foi divulgada pelo Governo do Estado.
Os funcionários serão demitidos?
- A Ceturb informou que a contratação das equipes é responsabilidade das empresas que vencerem o certame.
Um pouco da história da Terceira Ponte
Atualização
30/11/2023 - 4:49
Após a publicação desta matéria, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, deu outros detalhes sobre a nova concessão em entrevista à Rádio CBN Vitória. O texto foi atualizado.