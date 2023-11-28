Como fica o pedágio da Terceira Ponte com o fim do contrato da Rodosol

O contrato de concessão da Terceira Ponte com a Rodosol será encerrado em menos de um mês

A concessão da Terceira Ponte será transferida para a Companhia de Transportes Coletivos do Estado (Ceturb-ES), a partir do dia 22 de dezembro, e algumas mudanças estão previstas pela nova gestão. Uma das maiores expectativas é em relação ao pedágio, que deve sofrer alterações nos preços, segundo informou o governo estadual. A administração já adiantou, no entanto, que o sistema de cobrança continuará existindo.