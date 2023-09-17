Praça do Cauê, gargalo viário de Vitória que há décadas desafia as autoridades

A Praça Cristóvão Jacques, mais conhecida como Praça do Cauê, na Praia de Santa Helena, em Vitória , continua sendo um grande desafio para as autoridades responsáveis pela mobilidade na Região Metropolitana de Vitória . O maior gargalo viário dessa região.

A Praça do Cauê é assim chamada devido à existência no local do Clube Cauê, construído pela Vale nos idos da antiga Companhia Vale do Rio Doce, naquela época proprietária de uma grande área naquela região.

Com a inauguração da Terceira Ponte , há 34 anos, o vertiginoso crescimento de Vila Velha durante esse tempo veio a transformar essa praça no principal problema viário da região metropolitana.

Praça do Cauê, Praia de Santa Helena Crédito: Vitor Jubini

Nesse sentido, apresentei e defendi estudo, com imagem ilustrativa, da ligação direta da Reta da Penha com a praça do pedágio – um benefício inestimável para a sociedade. Consistiria no prolongamento da Reta da Penha através da praça com uma pequena elevação de modo a permitir a passagem de pedestres sob essa elevação. Obra simples e de custo baixo, que pode ser executada sem maiores transtornos para o tráfego.

Em Guarapari, no bairro Muquiçaba, em condições bem menos favoráveis, essa solução foi adotada há alguns anos, ficando comprovada como uma proveitosa melhoria urbana.

Com efeito, a falta dessa ligação direta, ao ter se tornado um dos maiores óbices à mobilidade metropolitana, é um problema que precisa ser encarado e solucionado o quanto antes. Mormente agora, com a inauguração das seis faixas na Terceira Ponte e aumento do fluxo de veículos nessa travessia.