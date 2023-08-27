Terceira Ponte: você consegue imaginar a Grande Vitória sem ela?

Conseguimos pensar em mais, não em menos. O crescimento populacional na região metropolitana provocou a saturação da estrutura, e a Terceira Ponte acabou defasada, mas jamais obsoleta. Pelo contrário, sem ela a locomoção na Grande Vitória estaria ainda mais caótica. O que se impôs com o passar dos anos foi a necessidade do planejamento e do desenvolvimento de alternativas viárias. Sobretudo, viáveis.