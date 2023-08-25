Assédio, estupro, roubo... quando mulheres terão segurança nas ruas?

Chegamos a esta sexta-feira (25) de agosto com alguns desgostos: nesta semana chamaram a atenção quatro episódios de violência em espaços públicos, em plena luz do dia, tendo como vítimas mulheres.

São casos que expõem acima de tudo a vulnerabilidade das mulheres nas ruas, nas praias, em qualquer lugar. É inconcebível que o mero ato de sair de casa seja um risco, mas é essa ainda a realidade feminina, infelizmente. São crimes que não podem ser minimizados ou relevados pelas autoridades, exigem punição exemplar, para que as mulheres tenham o direito de ir e vir sem medo.