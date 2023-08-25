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Opinião da Gazeta

Assédio, estupro, roubo... quando mulheres terão segurança nas ruas?

Quatro casos noticiados nesta semana expõem a vulnerabilidade das mulheres nos espaços públicos na Grande Vitória, uma realidade que precisa mudar

Públicado em 

25 ago 2023 às 12:52

Colunista

Vítima quase caiu no chão após ser assediada em Vitória
Vítima quase caiu no chão após ser assediada em Vitória Crédito: Videomonitoramento
Chegamos a esta sexta-feira (25) de agosto com alguns desgostos: nesta semana chamaram a atenção quatro episódios de violência em espaços públicos, em plena luz do dia, tendo como vítimas mulheres.
Em dois desses casos, ocorridos em Goiabeiras e Bairro República, em Vitória, o suspeito é o mesmo, flagrado pelas câmeras de segurança tentando roubar o celular de uma vítima na terça-feira (22) assediando uma mulher que passeava com um cachorro no dia seguinte. A polícia identificou o homem, fez buscas na residência, mas ele conseguiu fugir. Mais tarde, ele compareceu à delegacia.
Outra cena de covardia foi flagrada em Bela Aurora, Cariacica quando uma mulher com um bebê no colo foi interpelada por dois homens de moto e roubada, em uma região movimentada. No desespero, saiu correndo pela rua.
Na quinta-feira (24), uma adolescente de 17 anos que se divertia com as amigas na Praia da Costa, em Vila Velha, sofreu uma tentativa de estupro enquanto se banhava no mar por um homem que acabou preso.
São casos que expõem acima de tudo a vulnerabilidade das mulheres nas ruas, nas praias, em qualquer lugar. É inconcebível que o mero ato de sair de casa seja um risco, mas é essa ainda a realidade feminina, infelizmente. São crimes que não podem ser minimizados ou relevados pelas autoridades, exigem punição exemplar, para que as mulheres tenham o direito de ir e vir sem medo.

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