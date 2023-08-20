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Opinião da Gazeta

Novo aquaviário tem tudo para não repetir os erros do passado

Para começar, a própria integração com o Sistema Transcol vai eliminar aquele que era um dos empecilhos para muitos passageiros: a necessidade de ter que desembolsar mais dinheiro para o início ou a conclusão dos trajetos de ônibus

Públicado em 

20 ago 2023 às 03:00

Colunista

Embarcação do Novo Aquaviário de Vitória já está atracada na Capital
Embarcação do Novo Aquaviário de Vitória Crédito: Divulgação | Semobi
inauguração do novo aquaviário neste domingo (30) é um momento histórico para a Grande Vitória, quase 25 anos após o encerramento do transporte de passageiros na Baía de Vitória. Um dia que marca o fim da nostalgia para os mais velhos e celebra uma aguardada novidade para os mais jovens. 
Quando a primeira embarcação atravessar as águas, estará também deixando para trás os problemas que inviabilizaram o tráfego por tanto tempo. Para começar, a própria integração com o Sistema Transcol vai eliminar aquele que era um dos empecilhos para muitos passageiros: a necessidade de ter que desembolsar mais dinheiro para o início ou a conclusão dos trajetos de ônibus.
A segurança era outro obstáculo: as antigas lanchas circulavam com frequência superlotadas, em um tempo no qual regras não eram seguidas porque simplesmente não existiam. No novo aquaviário, há o comprometimento de que os barcos só sairão com o número máximo de passageiros determinado, todos sentados. O limite de velocidade será de 20km/h.
A operação vai ter início nesta segunda-feira (21) com três embarcações, com a previsão de que mais três integrem o sistema até o próximo ano.  Outra diferença em relação ao passado tortuoso do aquaviário será a integração tecnológica, para facilitar o acesso. O Cartão GV, necessário para pagar a passagem, poderá ser adquirido nas próprias estações de embarque por meio de máquinas de autoatendimento. Além disso, os passageiros também vão poder acompanhar a localização em tempo real dos barcos por meio do aplicativo ÔnibusGV.

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O sistema deficitário no passado, nesta nova fase será um modal subsidiado pelo governo estadual para se apresentar como mais uma opção para atender a população. Não vai resolver de forma definitiva os problemas de mobilidade da Grande Vitória, mas vai suprir uma carência que não fazia sentido em uma região metropolitana que se formou às margens de uma baía navegável.
E com o bônus de ser um estímulo a mais para o lazer dos moradores e para o turismo. O aquaviário vai dar a oportunidade de se contemplar Vitória, Vila Velha e Cariacica por novos ângulos, ampliando os horizontes de quem vive nessas cidades e encantando ainda mais quem é visitante. O governo estadual já deixou bem claro que esse primeiro ano de operação será de estudos e planejamento, de acordo com as demandas. Possivelmente, deve haver uma reavaliação dos horários dos finais de semana, quando a procura do sistema para passeios deve ser mais intensa. 
O novo aquaviário em pleno funcionamento é uma notícia muito esperada, e ela chega neste domingo. Que deslanche!

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