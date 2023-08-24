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Covardia

Câmera flagra suspeito assaltando mulher com bebê no colo em Cariacica

Imagens mostram a vítima entregando o celular para o bandido, às 12h05 desta quinta-feira (24)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

24 ago 2023 às 18:35

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 18:35

Imagens de videomonitoramento flagraram uma cena de covardia em Bela Aurora, Cariacica, na tarde desta quinta-feira (24): suspeitos em uma motocicleta assaltaram uma mulher que estava com um bebê no colo. O caso foi registrado pela vítima e será investigado pela Polícia Civil.
O vídeo (confira acima) mostra a mulher atravessando a Avenida Espírito Santo com a criança. Uma dupla chega de motocicleta, passa pela vítima e para logo na frente dela.
O da garupa desce do veículo segurando um objeto na cintura e vai na direção da mulher, que entrega o celular. Uma moça que passava pela calçada vê a cena e corre.
A vítima assaltada atravessa a rua novamente, correndo, e os suspeitos fogem na motocicleta.
O crime aconteceu às 12h05. A Polícia Militar e a Guarda Municipal disseram que não foram acionadas, mas a Polícia Civil afirmou que a vítima registrou a ocorrência pela internet.
"O boletim foi validado pelo 17º Distrito Policial de Cariacica. O caso segue sob investigação e não há outras informações que possam ser divulgadas. A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", informou a Polícia Civil.
Câmera flagra suspeito assaltando mulher com bebê no colo em Cariacica

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