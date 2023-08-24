Câmera flagra suspeito assaltando mulher com bebê no colo em Cariacica

Imagens de videomonitoramento flagraram uma cena de covardia em Bela Aurora, Cariacica , na tarde desta quinta-feira (24): suspeitos em uma motocicleta assaltaram uma mulher que estava com um bebê no colo. O caso foi registrado pela vítima e será investigado pela Polícia Civil

O vídeo (confira acima) mostra a mulher atravessando a Avenida Espírito Santo com a criança. Uma dupla chega de motocicleta, passa pela vítima e para logo na frente dela.

O da garupa desce do veículo segurando um objeto na cintura e vai na direção da mulher, que entrega o celular. Uma moça que passava pela calçada vê a cena e corre.

A vítima assaltada atravessa a rua novamente, correndo, e os suspeitos fogem na motocicleta.

O crime aconteceu às 12h05. A Polícia Militar e a Guarda Municipal disseram que não foram acionadas, mas a Polícia Civil afirmou que a vítima registrou a ocorrência pela internet.

"O boletim foi validado pelo 17º Distrito Policial de Cariacica. O caso segue sob investigação e não há outras informações que possam ser divulgadas. A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", informou a Polícia Civil.