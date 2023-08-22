Beber, dirigir e matar: projeto de lei pode reduzir sensação de impunidade

Nayara Luciana de Freitas Silva estava na garupa da moto do namorado. Ela morreu no acidente em Viana Crédito: Reprodução/redes sociais

O que causou surpresa foi o fato de o namorado não ter sido preso em flagrante. Isso porque ele permaneceu no local do acidente, prestou socorro à vítima, sem indícios de cometimento de crime que justificasse a detenção, como prevê o artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Um paradoxo, visto que o próprio CTB, no artigo 306, prevê a prisão em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. A questão é que o regramento de trânsito, no Brasil, mantém uma tradição de não prender quem presta socorro justamente para incentivar tal ato.

Foi em 2020 que o senador Fabiano Contarato, antigo delegado de trânsito no Espírito Santo, apresentou projeto de lei para acabar com essa brecha nos casos de consumo de álcool e morte no trânsito. E a justificativa do PL 3.995/2020 faz sentido: "Pensando de forma prática, sequer há capacidade de um indivíduo embriagado ou sob efeito de drogas prestar socorro seguro e efetivo a um acidentado. Ou seja, hoje quem bebe e dirige não é preso em flagrante pelo simples ato de não fugir, uma verdadeira distorção da legislação que merece reparo". A proposta ainda tramita no Congresso.

É uma alteração legislativa que pode reduzir a sensação de impunidade, porque sem a prisão em flagrante, é como se a lei beneficiasse o condutor, mesmo que ele não escape de um processo e acabe condenado posteriormente. A prisão imediata pode ser também educativa e exemplar.

Vale lembrar que, em 2020, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) sofreu uma importante alteração no caso das condenações aplicadas a motoristas embriagados que ferem ou matam alguém em acidente de trânsito: o PL 600/2019, também de Fabiano Contarato, acabou com a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos nesses casos. Um endurecimento da punição.