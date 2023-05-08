Maio Amarelo faz 10 anos em meio a aumento de mortes no trânsito no ES

Motorista embriagado é preso após se envolver em um acidente que resultou na morte de um motociclista e deixou o carona da moto ferido, na tarde deste domingo (30), na ES 446, em Baixo Guandu Crédito: Redes sociais

Chegamos ao mês de maio e com ele se inicia a campanha nacional de conscientização e educação para um trânsito mais seguro, o já tão conhecido Maio Amarelo que este ano completa 10 anos de “estrada”. Exceto o período da pandemia em que não houve campanhas nas ruas, esses dez anos foram de muitas ações e discussões em torno do tema. Dez anos de atenção pela vida, com a proposta de chamar à reflexão da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

Todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito (SNT), em conjunto com a sociedade civil organizada, estão engajados. O objetivo permanece o mesmo. A incansável busca pela redução do número de acidentes e vítimas do trânsito nas cidades brasileiras. Ações e debates em prol da conscientização dos condutores e pedestres por um trânsito menos violento. Campanhas educativas e fiscalizações orientadas por inteligência objetivando maior segurança nas vias e avenidas das cidades.

Esse ano o slogan da campanha é “No trânsito, escolha a vida. E eu escolho ajudar”, em claro e inequívoco chamado de responsabilidade para condutores e pedestres que são os principais atores desse sistema intitulado trânsito. Não conseguiremos “avançar” se não mudarmos o modo como nos comportamos enquanto na direção de um veículo, principalmente. O objetivo principal da campanha é colocar na pauta das discussões a segurança viária. É realmente chamar a atenção da sociedade para o sério problema que enfrentamos com a violência diária no trânsito. São mortos e feridos compondo as já assustadoras estatísticas de acidentes. E a imprudência e o desrespeito às normas de circulação e conduta permanecem no topo do ranking das causas dos acidentes rodoviários. E essa realidade não é nada animadora.

Somente aqui no Estado do Espírito Santo, os números divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social apontam um aumento de 22% no número de mortes no trânsito. Contabilizamos 205 vítimas fatais somente nesse primeiro trimestre do ano, de janeiro a março, contra 168 mortes no mesmo período do ano anterior. São 37 mortes a mais nesse ano.

Números absurdos para um período tão curto. E as causas desses acidentes perpassam pela má conduta dos motoristas e pedestres diariamente. Ou pelo menos, uma parcela significativa desses atores que ainda “não escolheram ajudar”, contrapondo o slogan da campanha deste ano.

A abertura da campanha aqui na cidade de Vitória ocorreu na semana passada, e as ações já programadas para todo o mês de maio, pela Gerência de Fiscalização de Trânsito da Guarda Civil Municipal, visam inibir os principais fatores de risco de acidentes de trânsito na cidade: dirigir alcoolizado ou sob efeito de substância psicoativa, excesso de velocidade, avanço ao sinal vermelho, não uso de cinto de segurança, uso abusivo do telefone celular associado à direção bem como o desrespeito as normas de circulação viária. Os agentes estarão nas ruas com ações de fiscalização e conscientização quanto aos perigos dessas condutas.