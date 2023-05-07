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Casal morre em grave acidente entre moto e caminhão em Nova Venécia

Acidente ocorreu na manhã deste domingo (7), no bairro São Francisco. O casal identificado como Camili Vitória e Igor Moutinho foram arremessados após baterem no veículo e morreram no local
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

07 mai 2023 às 15:22

Publicado em 07 de Maio de 2023 às 15:22

Vítimas que morreram em acidente em Nova Venécia
Vítimas que morreram em acidente em Nova Venécia Crédito: Montagem: Reprodução/Redes Sociais
Um acidente entre moto e caminhão deixou duas pessoas mortas na manhã deste domingo (7), no bairro São Francisco, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o casal foi identificado como Camili Vitória, de 18 anos, e Igor Moutinho, de 23, anos. Os dois foram arremessados após baterem no veículo e morreram no local.
De acordo com a PM, o condutor do caminhão informou que estava com outras duas pessoas no veículo. Ele seguia pela Rua I quando, ao terminar de passar por um cruzamento, percebeu um impacto nos pneus traseiros do lado direito do caminhão e ao olhar pelo retrovisor viu que uma moto havia colidido contra o veículo.
Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o socorro das vítimas que estavam caídas na pista. Após atendimento do médico que compunha a equipe foi constatado o óbito do casal.
O condutor do caminhão foi conduzido à Delegacia de plantão e apresentado à autoridade competente. Após o término da perícia, a motocicleta foi liberada no local para a família das vítimas.
Acidente entre moto e caminhão deixou duas pessoas mortas na manhã deste domingo (7), no bairro São Francisco, em Nova Venécia
Acidente entre moto e caminhão deixou duas pessoas mortas na manhã deste domingo (7), no bairro São Francisco, em Nova Venécia Crédito: Leitor | A Gazeta
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada. O corpo do casal foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e liberados para os familiares.
Em relação ao motorista do caminhão, a Polícia Civil disse que ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi ouvido e liberado, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, porque permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação.

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