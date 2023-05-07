Casal morre em grave acidente entre moto e caminhão em Nova Venécia

Vítimas que morreram em acidente em Nova Venécia Crédito: Montagem: Reprodução/Redes Sociais

Um acidente entre moto e caminhão deixou duas pessoas mortas na manhã deste domingo (7), no bairro São Francisco, em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , o casal foi identificado como Camili Vitória, de 18 anos, e Igor Moutinho, de 23, anos. Os dois foram arremessados após baterem no veículo e morreram no local.

De acordo com a PM, o condutor do caminhão informou que estava com outras duas pessoas no veículo. Ele seguia pela Rua I quando, ao terminar de passar por um cruzamento, percebeu um impacto nos pneus traseiros do lado direito do caminhão e ao olhar pelo retrovisor viu que uma moto havia colidido contra o veículo.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o socorro das vítimas que estavam caídas na pista. Após atendimento do médico que compunha a equipe foi constatado o óbito do casal.

O condutor do caminhão foi conduzido à Delegacia de plantão e apresentado à autoridade competente. Após o término da perícia, a motocicleta foi liberada no local para a família das vítimas.

Acidente entre moto e caminhão deixou duas pessoas mortas na manhã deste domingo (7), no bairro São Francisco, em Nova Venécia Crédito: Leitor | A Gazeta

A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada. O corpo do casal foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e liberados para os familiares.