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Estava de moto

Servidor da Prefeitura de Baixo Guandu morre em acidente na BR 259

Beloilton Ribeiro Moraes, de 57 anos, pilotava moto e se envolveu em colisão com um carro; com o impacto da batida, ele foi parar no acostamento da pista
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 mai 2023 às 10:27

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 10:27

Vítima tinha 57 anos e deixa dois filhos
Vítima tinha 57 anos e deixa dois filhos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um servidor público de 57 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e um carro, na altura do km 104 da BR 259, na zona rural de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na noite deste domingo (7). Beloilton Ribeiro Moraes era do quadro efetivo do município, trabalhava como operador de máquinas. Segundo a Polícia Militar, ele foi socorrido e levado para o pronto-socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.
A PM informou que militares foram ao local do acidente e encontraram Beloilton caído no acostamento, sendo atendido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A condutora do Volkswagen Fox permaneceu no local e disse aos policiais que a colisão aconteceu quando ela seguia de Baixo Guandu para Aimorés, cidade mineira vizinha, e o motociclista, em uma Honda CBX 250 Twister, teria invadido a contramão, segundo relato dela.
Veículos envolvidos no acidente que causou a morte de servidor
Veículos envolvidos no acidente que causou a morte de servidor Crédito: Reprodução/Redes Sociais
De acordo com a PM, a motorista foi submetida ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ela foi encaminhada para a delegacia como procedimento padrão. Não foram constatadas irregularidades nos veículos envolvidos no acidente, segundo a Polícia Militar.
A Prefeitura de Baixo Guandu informou que Beloilton era funcionário efetivo desde 2008. Segundo a administração municipal, bandeiras ficarão a meio mastro nos próximos três dias como demonstração de luto. O homem era divorciado e tinha dois filhos.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre a ocorrência, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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