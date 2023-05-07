PRF prende suspeitos de roubo em caixas eletrônicos no ES

Cartões e dinheiro foram apreendidos pela PRF com os suspeitos Crédito: PRF

Após a abordagem a um veículo na BR 101, em Viana , a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, no início da tarde deste domingo (7), três homens suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que usa "chupa-cabra" - equipamento que retém cartões em caixas eletrônicos - para sacar o dinheiro dos clientes. Com eles, foram apreendidos diversos cartões e R$6.959,00 em espécie. O trio foi encaminhado para a carceragem da Polícia Federal , que deverá conduzir as investigações.

Conforme informações do inspetor Wylis Lyra, a interceptação do carro foi feita no posto da PRF após policiais serem informados, ainda pela manhã, que o veículo Palio ELX, com placa KFS-85666, teria sido usado para dar fuga a um homem que portava uma tesoura em uma agência bancária na Serra , no sábado (6), e havia tentado abordar um cliente, sem sucesso. No automóvel estavam o motorista Glaydson Moreira e os passageiros Charley Santos e Carlos Eduardo.

Demonstrando nervosismo, segundo os policiais que fizeram a operação, os suspeitos foram revistados e com eles foram encontrados 13 cartões bancários e quase R$ 7 mil em espécie, dinheiro que afirmaram ser proveniente da venda de roupas e de peixe. Com Glaydson, os agentes ainda encontraram adesivos com dados falsos da central de atendimento 24 horas do Banco do Brasil, contendo números de telefone errados para os clientes ligarem. Com Carlos Eduardo, também havia uma tesourinha e, em sua bolsa, uma máquina de cartões.

Aos policiais, conforme consta da ocorrência, eles disseram ser de Belo Horizonte, Minas Gerais, que teriam chegado ao Espírito Santo na sexta-feira (5), e, no momento da abordagem, estariam retornando para a capital mineira. Na revista ao veículo, também foram encontrados cartões, que levaram a vítimas de saques indevidos.

Ao consultar os dados no sistema da Polícia Civil , os agentes da PRF localizaram um boletim de ocorrência em que um homem relata que havia ido à agência da Caixa Econômica do Centro de Vila Velha e seu cartão ficou preso no caixa eletrônico. Ao ligar para o número que constava afixado na máquina, foi orientado por quem o atendeu a realizar alguns procedimentos.

Acreditando se tratar realmente de um funcionário do banco, o cliente seguiu as recomendações e foi informado que depois receberia um novo cartão. No entanto, no fim do dia, percebeu que haviam sacado quase R$ 3,7 mil da sua conta. O número de telefone para o qual ligou, de acordo com a PRF, é o mesmo do adesivo encontrado com Glaydson. Policiais rodoviários ligaram para a vítima, que confirmou o relato feito inicialmente na delegacia.

Os policiais rodoviários ligaram ainda para o filho de uma mulher de quem cartões também foram encontrados no carro. Assim como a primeira vítima, o cartão ficou preso no caixa eletrônico, mas ele não soube informar se haviam sido feitos saques na conta de sua mãe. Disse, no entanto, que na agência foi abordado por uma pessoa que o orientou a fazer contato com o banco por um número de telefone afixado na máquina.

No carro foram encontradas outras máquinas de cartão, mais uma tesoura, uma faca e também um transformador que, segundo Glaydson informou para os policiais, era usado para recarregar a tornozeleira eletrônica que usa devido a outros crimes. O carro não apresentava nenhuma restrição e foi levado para o pátio credenciado da PRF, enquanto os acusados foram algemados e conduzido para a Polícia Federal.