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Suposto furto

Casal negro é agredido em área externa de loja do Carrefour na BA

Rede de supermercado diz ter afastado equipe de prevenção e rompido contrato com empresa de segurança após repercussão das imagens; os dois teriam furtado alimentos do supermercado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 mai 2023 às 15:32

Publicado em 07 de Maio de 2023 às 15:32

Um casal negro foi agredido na área externa de uma unidade do Grupo Carrefour em Salvador, mostra um vídeo que circula nas redes sociais desde sexta-feira (5). A rede de supermercados afirma que afastou a equipe de prevenção e rescindiu o contrato com a empresa de segurança responsável pelo local. Não foi divulgado em qual unidade ocorreu a violência.
Casal negro foi humilhado nas dependências do Carrefour
Casal negro foi humilhado nas dependências do Carrefour Crédito: Reprodução
Na gravação, a mulher é questionada sobre um suposto furto e mostra uma mochila aberta, com embalagens de leite em pó. Ela, que se identificou como Jamile, disse que estava precisando dos produtos. "Por causa da minha filha." A mulher recebe tapas no rosto de um dos agressores.
O homem, que se identifica como Jeremias no vídeo, não esboça qualquer tipo de reação enquanto também recebe golpes na cabeça. Ele disse ser de Itapuã, bairro turístico da capital baiana, e promete ainda não voltar mais ao supermercado. "Não sou ladrão, não", acrescentou. Não é possível ver os autores da violência.
Nas redes sociais, o diretor de Prevenção do Grupo Carrefour Brasil, Claudionor Alves, chamou o fato de "inadmissível", disse que "causou profunda indignação" e defendeu a investigação do episódio. "Assumimos a responsabilidade de desligar a liderança e a equipe de prevenção, além de rescindir o contrato com a empresa responsável pela segurança da área externa, onde a violência aconteceu", disse, em vídeo divulgado no sábado (6).
Além disso, Alves afirma ter registrado boletim de ocorrência. "Esse crime não ficará impune", acrescenta. A 12ª Delegacia Territorial de Itapuã, segundo a Polícia Civil, "já tomou conhecimento do crime através dos vídeos e iniciará as apurações dos fatos".
"Estamos buscando o contato da Jamille e do Jeremias para nos desculparmos pessoalmente, além oferecer suporte psicológico, médico ou qualquer outro apoio necessário", acrescenta a empresa.

Morte após espancamento em Porto Alegre revoltou o Brasil

Em novembro de 2020, o soldador João Alberto Silveira Freitas, homem negro de 40 anos, foi espancado e morto por dois seguranças de uma unidade do supermercado Carrefour em Porto Alegre. O crime revoltou o Brasil, teve repercussão internacional e motivou uma série de protestos contra a empresa.
Em junho do ano seguinte, o Carrefour assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Federal gaúcho e as ONGs Educafro e Centro Santo Dias de Direitos Humanos para promover ações de valorização da diversidade interna e externamente.

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