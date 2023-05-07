Casal negro é agredido em área externa de loja do Carrefour na BA

Um casal negro foi agredido na área externa de uma unidade do Grupo Carrefour em Salvador, mostra um vídeo que circula nas redes sociais desde sexta-feira (5). A rede de supermercados afirma que afastou a equipe de prevenção e rescindiu o contrato com a empresa de segurança responsável pelo local. Não foi divulgado em qual unidade ocorreu a violência.

Casal negro foi humilhado nas dependências do Carrefour Crédito: Reprodução

Na gravação, a mulher é questionada sobre um suposto furto e mostra uma mochila aberta, com embalagens de leite em pó. Ela, que se identificou como Jamile, disse que estava precisando dos produtos. "Por causa da minha filha." A mulher recebe tapas no rosto de um dos agressores.

O homem, que se identifica como Jeremias no vídeo, não esboça qualquer tipo de reação enquanto também recebe golpes na cabeça. Ele disse ser de Itapuã, bairro turístico da capital baiana, e promete ainda não voltar mais ao supermercado. "Não sou ladrão, não", acrescentou. Não é possível ver os autores da violência.

Nas redes sociais, o diretor de Prevenção do Grupo Carrefour Brasil, Claudionor Alves, chamou o fato de "inadmissível", disse que "causou profunda indignação" e defendeu a investigação do episódio. "Assumimos a responsabilidade de desligar a liderança e a equipe de prevenção, além de rescindir o contrato com a empresa responsável pela segurança da área externa, onde a violência aconteceu", disse, em vídeo divulgado no sábado (6).

Além disso, Alves afirma ter registrado boletim de ocorrência. "Esse crime não ficará impune", acrescenta. A 12ª Delegacia Territorial de Itapuã, segundo a Polícia Civil, "já tomou conhecimento do crime através dos vídeos e iniciará as apurações dos fatos".

"Estamos buscando o contato da Jamille e do Jeremias para nos desculparmos pessoalmente, além oferecer suporte psicológico, médico ou qualquer outro apoio necessário", acrescenta a empresa.

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