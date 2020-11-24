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Carrefour anuncia fundo de R$ 25 milhões para combate ao racismo no país

O anúncio ocorre após a morte de João Alberto Silveira Freitas, homem negro de 40 anos, assassinado por dois seguranças da rede de supermercados Carrefour
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 08:38

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 08:38

Carrefour
Fundo do Carrefour terá aporte inicial de R$ 25 milhões Crédito: Reprodução
O Carrefour Brasil anunciou nesta segunda-feira (23) que vai criar um fundo para promoção da inclusão racial e combate ao racismo no país.
O fundo terá aporte inicial de R$ 25 milhões.
"O Grupo Carrefour Brasil está fortemente comprometido em lutar pelo combate ao racismo estrutural no país e promover ações afirmativas para a inclusão social e econômica de negros e negras na sociedade", informou a companhia.
O anúncio ocorre após a morte de João Alberto Silveira Freitas, homem negro de 40 anos, assassinado por dois seguranças da rede de supermercados Carrefour em uma unidade localizada em Porto Alegre.

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"Sabemos que não podemos reparar a perda da vida do senhor João Alberto. Este movimento é o primeiro passo da empresa para que o combate ao preconceito e racismo estrutural, que é urgente no Brasil, ganhe ainda mais força e apoio da sociedade. Acreditamos que poderemos evoluir e contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva e igualitária", afirmou em nota Noël Prioux, CEO do Grupo Carrefour Brasil.
A empresa afirmou ainda que nos últimos dias tem se reunido com especialistas e entidades representativas da causa para compreender e aprender sobre como atuar de forma concreta na luta contra discriminação, incluindo outros públicos além da população negra.
"A partir das reivindicações, a empresa anunciará na quarta-feira (25), os compromissos e o plano de ação do trabalho, que nortearão este fundo. As iniciativas compreenderão ações internas e projetos de âmbito externo, visando promover ações que envolvam seus milhares de colaboradores e também seus públicos externos", informou a rede.

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