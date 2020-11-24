Carrefour anuncia fundo de R$ 25 milhões para combate ao racismo no país

Fundo do Carrefour terá aporte inicial de R$ 25 milhões Crédito: Reprodução

O Carrefour Brasil anunciou nesta segunda-feira (23) que vai criar um fundo para promoção da inclusão racial e combate ao racismo no país.

O fundo terá aporte inicial de R$ 25 milhões.

"O Grupo Carrefour Brasil está fortemente comprometido em lutar pelo combate ao racismo estrutural no país e promover ações afirmativas para a inclusão social e econômica de negros e negras na sociedade", informou a companhia.

O anúncio ocorre após a morte de João Alberto Silveira Freitas, homem negro de 40 anos, assassinado por dois seguranças da rede de supermercados Carrefour em uma unidade localizada em Porto Alegre

"Sabemos que não podemos reparar a perda da vida do senhor João Alberto. Este movimento é o primeiro passo da empresa para que o combate ao preconceito e racismo estrutural, que é urgente no Brasil, ganhe ainda mais força e apoio da sociedade. Acreditamos que poderemos evoluir e contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva e igualitária", afirmou em nota Noël Prioux, CEO do Grupo Carrefour Brasil.

A empresa afirmou ainda que nos últimos dias tem se reunido com especialistas e entidades representativas da causa para compreender e aprender sobre como atuar de forma concreta na luta contra discriminação, incluindo outros públicos além da população negra.