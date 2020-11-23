Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Empregada do Carrefour diz que Beto Freitas a encarou e parecia furioso
Depoimento

Empregada do Carrefour diz que Beto Freitas a encarou e parecia furioso

Uma funcionária do Carrefour disse que Beto Freitas à polícia que ele a encarou e que 'parecia estar furioso com alguma coisa'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 11:49

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 11:49

Imagens gravadas no estacionamento do Carrefour mostram o homem sendo espancado
Imagens gravadas no estacionamento do Carrefour mostram o homem sendo espancado Crédito: Reprodução
Uma funcionária do Carrefour onde João Alberto Freitas, 40, foi espancado e morto por seguranças na última quinta-feira (19) disse à polícia que ele a encarou e que "parecia estar furioso com alguma coisa", segundo depoimento divulgado pelo Fantástico, da TV Globo.
Novos vídeos obtidos pela Folha de S.Paulo com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul mostram os momentos anteriores ao crime. João Alberto chega ao supermercado com a mulher, Milena, pouco antes das 22h, conforme o horário das câmeras. Dez minutos depois, o casal vai ao caixa para pagar as compras, onde ele parece conversar com a esposa e a atendente.
Logo em seguida, o cliente sai do caixa e se aproxima de uma outra funcionária de preto, que estava ao lado de um dos seguranças presos pela sua morte, Magno Borges Braz. Ela se esquiva e sai de perto, mas ele segue atrás dela e faz um gesto com a mão esquerda levantada. Não é possível entender o significado do gesto pela imagem.

Veja Também

Defesa de segurança do Carrefour nega intenção de matar Beto Freitas

Foi essa funcionária que relatou em depoimento no sábado (21) que João Alberto passou a encará-los enquanto estava no caixa. Ela disse que não entendeu o que Beto disse, por causa do barulho e da máscara, e que ele "não parecia estar fazendo uma brincadeira quando gesticulou em direção a ela e seu colega, mas parecia estar furioso com alguma coisa".
A esposa Milena, segundo o Fantástico, deu outra versão à polícia sobre esse momento. Ela afirmou que seu marido "fez um sinal com as mãos para uma moça magrinha de roupa preta, em forma de brincadeira".
Nos minutos seguintes, João Alberto volta para perto da mulher e espera ela passar as compras pelo caixa. Então chega uma terceira funcionária de branco, a fiscal Adriana Alves Dutra -que depois intimidou o homem que gravava o espancamento-, e conversa com o segurança Magno e com João Alberto.

Veja Também

De fantasia de 'criança deportada' a ameaças, Carrefour acumula polêmicas

Um segundo vigilante, Giovane Gaspar, aparece, coloca a mão nas costas do cliente e os três -a mulher de branco e os dois seguranças- o seguem até a saída do mercado. Uma outra câmera mostra João Alberto descendo a esteira rolante, com os funcionários atrás. Quando Milena aparece segundos depois com o carrinho, mais dois funcionários passam correndo por ela.
Possivelmente, essa foi a hora em que, em outra imagem, João Alberto dá um soco em um dos vigilantes ao chegar na porta. Ele depois foi espancado por pelo menos dois minutos e asfixiado por quase quatro minutos, diante de 15 testemunhas, e morreu no local.

Veja Também

Mulher negra pode ter sido estuprada no Carrefour

Família de morto no Carrefour critica uso político dos protestos

'Esperamos por justiça', diz pai de homem negro morto em Carrefour do RS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Casal é impedido de atravessar Ciclovia da Vida e Ceturb reforça regras para autopropelidos
No ranking de marcas, a liderança permanece amplamente dominada pela Honda
Mercado brasileiro de motocicletas segue em trajetória ascendente em 2026
Imagem de destaque
Hipertensão: 6 hábitos que ajudam a controlar a pressão arterial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados