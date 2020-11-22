Família de morto no Carrefour critica uso político dos protestos

Imagens gravadas no estacionamento do Carrefour mostram o homem sendo espancado Crédito: Reprodução

O assassinato de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, homem negro espancado até a morte por seguranças em uma unidade do Carrefour em Porto Alegre , gerou uma onda de indignação em Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro, onde manifestações pelo Dia da Consciência Negra se tornaram protestos pela morte. Mas, para familiares e amigos de Beto ou Nego Beto, entidades políticas e sociais tentaram se apropriar do ato.

Thais Freitas, 22, filha mais velha de Beto, conta que viu pessoas distribuírem panfletos de políticos para os manifestantes. Durante o ato, entidades como a CUT e pessoas filiadas a partidos entoaram palavras de ordem contra o racismo e também contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"Não foram todos", diz. Ela conta que Matheus Gomes, 29, eleito neste ano vereador em Porto Alegre pelo PSOL, foi atencioso e a tem acompanhado de perto. "Ele envia mensagens perguntando se estou bem. Não tenho do que reclamar", conta.

Para o presidente da Liga Passo D Areia de Futebol e amigo de Beto, Paulão Paqueta, 50, que pediu para ter seu nome reproduzido dessa forma, o que aconteceu no protesto foi "absurdo". Paqueta afirma que muitas vezes mal podia escutar a manifestação e as falas de familiares e amigos por causa de um carro de som que teria sido levado ao protesto por entidades políticas que ele não soube nomear.

Recém-eleito vereador, Matheus Gomes disse à Folha que Thais e amigos de Beto têm razão em sua crítica e diz que orientou todos aqueles que conhecia e que foram ao ato para não levarem bandeiras ou faixas.

"Eu estava ali para eles. Era dia de escutar a família e tomar decisões a partir do que eles estavam propondo. Eu tive contato com a Thaís. Tenho amigos em comum com o Beto. Hoje [sábado] estive no velório a convite da Thais. Os movimentos precisam se solidarizar, porque não vemos essa expressão em quem está hoje no poder. As declarações do vice-presidente e do presidente podem transmitir sentimentos à família de modo formal, mas há uma consciência, do pai do Beto e da família, de que se tratou de uma violência racista", afirma.

O vice-presidente Hamilton Mourão lamentou a morte, mas disse não considerar que o episódio tenha sido provocado por racismo. "Não, para mim no Brasil não existe racismo . Isso é uma coisa que querem importar, isso não existe aqui. Eu digo para você com toda tranquilidade, não tem racismo."

A Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil divulgou uma nota pública em que contradiz a fala do vice-presidente e afirma que a morte de Freitas "é um ato que evidencia as diversas dimensões do racismo e as desigualdades encontradas na estrutura social brasileira".

Já o presidente Jair Bolsonaro não comentou especificamente sobre a morte de Beto Freitas, mas, em redes sociais, disse que é "daltônico" e que "todos têm a mesma cor". "Somos um povo miscigenado. Brancos, negros, pardos e índios compõem o corpo e o espírito de um povo rico e maravilhoso", escreveu o presidente.

Bolsonaro sugeriu, em sua publicação, que a luta contra o racismo é promovida por pessoas que querem destruir a "simpatia" do povo miscigenado brasileiro e que o lugar de quem prega discórdia "é no lixo"."Há quem queira destruí-la [simpatia], e colocar em seu lugar o conflito, o ressentimento, o ódio e a divisão entre classes, sempre mascarados de 'luta por igualdade' ou 'justiça social', tudo em busca de poder", escreveu.

OS DADOS

No Brasil, homens negros têm 77,1% mais chance de serem assassinados que os brancos, segundo a última ediçao do Atlas da Violência 2020. O assassinato de negros (homens e mulheres) aumentou 11,5% na última década.