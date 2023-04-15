Vaquinha para entregador agredido no Rio comprar casa ultrapassa R$ 100 mil

A arrecadação de dinheiro é para Max conseguir uma casa própria e tirar habilitação de moto. Ele é pai de três crianças e chega a pedalar até 18h por dia, segundo contou ao UOL, desde que perdeu o trabalho com carteira assinada.

A meta da vaquinha é de R$ 190 mil. Até a última atualização desta reportagem, cerca de R$ 134 mil já havia sido arrecadados. A vaquinha tem duração de mais 30 dias.

A mulher foi flagrada ao tirar a guia do cachorro e avançar para cima do entregador, na zona sul do Rio, no domingo (9) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

As formas de ajudar são por divulgação (há um link de compartilhamento na página da vaquinha de Max) e doação no Pix, é possível contribuir com qualquer valor.

Max foi agredido no último domingo (9) pela ex-atleta de vôlei e nutricionista Sandra Mathias Correia de Sá. Imagens mostram a nutricionista batendo e xingando entregadores, que estavam na calçada da loja em que trabalham.

Após puxar a camisa e dar socos em Max, Sandra pegou a guia da coleira do cachorro e deu uma chicotada nas costas dele.