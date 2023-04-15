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Solidariedade

Vaquinha para entregador agredido no Rio comprar casa ultrapassa R$ 100 mil

Max foi agredido no último domingo (9) pela ex-atleta de vôlei e nutricionista Sandra Mathias Correia de Sá. Imagens mostram a nutricionista batendo e xingando entregadores

Publicado em 15 de Abril de 2023 às 20:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 abr 2023 às 20:32
Uma vaquinha criada para Max Ângelo dos Santos, entregador agredido na Zona Sul do Rio na semana passada pela ex-atleta de vôlei e nutricionista Sandra Mathias Correia de Sá, já ultrapassou R$ 100 mil.
A arrecadação de dinheiro é para Max conseguir uma casa própria e tirar habilitação de moto. Ele é pai de três crianças e chega a pedalar até 18h por dia, segundo contou ao UOL, desde que perdeu o trabalho com carteira assinada.
A meta da vaquinha é de R$ 190 mil. Até a última atualização desta reportagem, cerca de R$ 134 mil já havia sido arrecadados. A vaquinha tem duração de mais 30 dias.
A mulher foi flagrada ao tirar a guia do cachorro e avançar para cima do entregador, na zona sul do Rio, no domingo (9)
A mulher foi flagrada ao tirar a guia do cachorro e avançar para cima do entregador, na zona sul do Rio, no domingo (9) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
As formas de ajudar são por divulgação (há um link de compartilhamento na página da vaquinha de Max) e doação no Pix, é possível contribuir com qualquer valor.
Max foi agredido no último domingo (9) pela ex-atleta de vôlei e nutricionista Sandra Mathias Correia de Sá. Imagens mostram a nutricionista batendo e xingando entregadores, que estavam na calçada da loja em que trabalham.
Após puxar a camisa e dar socos em Max, Sandra pegou a guia da coleira do cachorro e deu uma chicotada nas costas dele.
O caso está sendo investigado pela 15ª DP (Gávea). Sandra Mathias foi intimada a depor na polícia nesta sexta (14). No entanto, ela não compareceu. O advogado de defesa justificou que a ex-atleta tem um atestado médico válido até domingo (16).

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