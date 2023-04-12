COB desmente mulher que agrediu entregador no Rio: 'Jamais atuou na entidade'

Sandra Mathias agrediu um entregador com uma coleira de cachorro no último domingo (9) Crédito: Redes Sociais

"O Comitê Olímpico do Brasil (COB) informa que Sandra Mathias Correia de Sá, acusada de injúria e lesão corporal em dois entregadores no Rio de Janeiro, jamais atuou na entidade como supervisora de produção nem fez parte do seu quadro de colaboradores em qualquer outra função", registrou o COB, em comunicado.

O caso aconteceu no domingo (9), quando Sandra saiu para passear com o cão e reclamou da presença de entregadores na calçada. Ela, então, começou a discutir com o grupo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a ex-atleta agredindo os entregadores. Em outra cena, ela puxa a camisa de um deles e cai. Na sequência, Sandra pega a guia para agredi-lo. Veja no vídeo abaixo.

Mulher que agrediu entregadores na Zona Sul do Rio é acusada de injúria. 'Ela me tratou como se eu fosse escravo', conta uma das vítimas da mulher identificada como Sandra Mathias Correia de Sá: https://t.co/wf1kxraWpa #JN pic.twitter.com/ke11fNZ5Q6 — Jornal Nacional (@jornalnacional) April 11, 2023

A discussão também foi gravada. Em determinado momento, Sandra fala para alguém do grupo que "você não está na favela, você está aqui (na calçada de São Conrado). Quem paga o IPTU aqui sou eu, rapaz". O entregador Max Angelo dos Santos registrou queixa contra ela. A Polícia Civil informou que a 15ª DP (Gávea) apura os crimes de injúria por preconceito e lesão corporal.