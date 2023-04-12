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Agressão no Rio

COB desmente mulher que agrediu entregador no Rio: 'Jamais atuou na entidade'

A ex-atleta de vôlei e nutricionista agrediu um entregador com a guia de uma coleira de cachorro em São Conrado, no Rio de Janeiro

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 11:07

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 abr 2023 às 11:07
Sandra Mathias agrediu um entregador com uma coleira de cachorro no último domingo (9)
Sandra Mathias agrediu um entregador com uma coleira de cachorro no último domingo (9) Crédito: Redes Sociais
O Comitê Olímpico do Brasil (COB) negou nesta quarta-feira (12) a informação de que Sandra Mathias Correia de Sá já tenha trabalhado na entidade. A ex-atleta de vôlei e nutricionista agrediu um entregador com a guia de uma coleira de cachorro em São Conrado, no Rio de Janeiro. Ela também é acusada por crime de injúria por preconceito.
"O Comitê Olímpico do Brasil (COB) informa que Sandra Mathias Correia de Sá, acusada de injúria e lesão corporal em dois entregadores no Rio de Janeiro, jamais atuou na entidade como supervisora de produção nem fez parte do seu quadro de colaboradores em qualquer outra função", registrou o COB, em comunicado.
O caso aconteceu no domingo (9), quando Sandra saiu para passear com o cão e reclamou da presença de entregadores na calçada. Ela, então, começou a discutir com o grupo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a ex-atleta agredindo os entregadores. Em outra cena, ela puxa a camisa de um deles e cai. Na sequência, Sandra pega a guia para agredi-lo. Veja no vídeo abaixo.
A discussão também foi gravada. Em determinado momento, Sandra fala para alguém do grupo que "você não está na favela, você está aqui (na calçada de São Conrado). Quem paga o IPTU aqui sou eu, rapaz". O entregador Max Angelo dos Santos registrou queixa contra ela. A Polícia Civil informou que a 15ª DP (Gávea) apura os crimes de injúria por preconceito e lesão corporal.
Sandra é ex-atleta de vôlei de quadra e de praia. Ela iniciou sua trajetória no esporte em 1982, no Flamengo. A nutricionista disputou o Circuito Brasileiro de vôlei de praia até 2009. E diz, em suas redes sociais, que trabalhou no COB no cargo de supervisora de produção em 2022.

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