Surfista capixaba tem histórico de agressão contra mulheres

JP Azevedo agrediu Carolina Braga (foto superior) e Flora Gomes (foto inferior) durante relacionamentos no Brasil Crédito: Montagem / Redes Sociais

Uma reportagem do Fantástico, da TV Globo, divulgou relatos de três vítimas brasileiras, que confirmaram o histórico de agressões físicas e psicológicas cometidas por João Paulo.

Carol Braga, ex-namorada de surfista capixaba JP Azevedo, mostrou marcas da agressão Crédito: Reprodução/Instagram @carol.br.aga

Na legenda da postagem, ela conta que terminou o relacionamento justamente depois de "ter sido agredida fortemente" e que ficou com tanta vergonha do que ocorreu que chegou a se isolar durante três meses em uma pousada até que as marcas físicas sumissem. "Mas as [marcas] do coração ainda duram. É muito difícil tudo isso, porque eu o amei."

Em entrevista ao Fantástico, Carolina deu detalhes sobre os seis meses em que se relacionou com o capixaba e sobre as agressões que sofreu. “Foi uma surra, foi muito forte, eu senti muita vergonha, muita tristeza. Chorei muito, eu quis me matar, foi muito difícil”, disse Carolina. Na época, a mulher chegou a registrar boletim de ocorrência, mas nunca mais teve contato com o surfista.

Mais vítimas

Outra mulher, que preferiu não se identificar, tem uma medida protetiva contra João Paulo. Ela conta que teve uma relação de três anos com o capixaba, onde também sofreu diversas agressões. “Lembro de vários momentos que ele atirava coisas, ele chegou a quebrar quatro celulares nesse período todo. Ele me batia, me empurrava, diversas vezes me chutou, me agrediu”, disse a vítima ao Fantástico.

A psicologa Flora Gomes foi outra mulher que teve um relacionamento breve com JP, e conta que foi atacada após uma discussão. Mesmo com a mulher ao lado das amigas, o capixaba a ameaçou de morte.

“Estava com minhas amigas e ele chegou transtornado me ameaçando, pegou uma cadeira e disse que ia me matar, Me levantei e fui até ele, dei um tapa no rosto dele: ‘Por favor, para o que está fazendo’, para ver se ele voltava. E nisso aí ele voltou três passos. Tinha uma escada, ele subiu, pegou um impulso e me deu um pedalasso na barriga. Eu voei e bati com a nuca num banco. Pedi a protetiva, claro, porque eu vi que ele era perigoso. E não vai parar enquanto não for detido”, relata Flora.

Relembre o caso

A confusão, que começou dentro d'água também teve a participação de outro brasileiro, identificado como Adriano Portela. Veja o vídeo abaixo.

"Depois de droppar na minha primeira onda (surfista pegar a mesma onda da americana), o amigo do cara me deu um soco na cabeça. E depois (na areia) de ser confrontado por ter me batido, ele atacou Charlie McHarg na praia por filmá-lo. Isso é insano, alguém sabe quem são?", postou a surfista.

Como bem relatou Sara Taylor, a confusão continuou na areia da praia. Charlie McHarg, que estava acompanhando a americana na praia começou a filmar os dois surfistas. Foi o suficiente para uma nova confusão. Os homens tentaram impedir a filmagem de Charlie e tentaram acertar Sara Taylor mais uma vez.