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Grandes nomes do surfe se pronunciam sobre agressão de surfista capixaba

Filipe Toledo, Neymara Carvalho, Gabriel Medina e o americano Kelly Slater publicaram comentários na postagem de Sara Taylor em apoio à surfista

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 18:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2023 às 18:37
Após a repercussão do caso em que o surfista capixaba JP Azevedo agrediu a americana Sara Taylor, ocorrido nesta quarta-feira (6), durante uma competição em Bali, Indonésia, grandes nomes do surfe mundial se pronunciaram e criticaram a atitude do brasileiro. Campeões do esporte como Kelly Slater e Filipe Toledo responderam o post de denúncia da americana, e enviaram mensagens de apoio.
O brasileiro Filipe Toledo comentou na publicação e cobrou punição para o surfista capixaba
O brasileiro Filipe Toledo comentou na publicação e cobrou punição para o surfista capixaba Crédito: Reprodução
Dono de 11 títulos mundiais e lenda do surfe, Kelly Slater marcou uma amiga e fez o seguinte comentário: "@rizaltandjung (lenda do surfe indonésio), você viu ou ouviu algo sobre isso? Pega esse cara @jp_azevedosurf manda para casa, onde ele pertence", disparou. 
O brasileiro Felipe Toledo, o Felipinho, espera que o capixaba nunca mais volte às competições de surfe. "Ai, meu Deus! Me dá nojo! Espero que encontremos esses tipos e os façamos pagar! Eles nunca mais merecem surfar!", cobrou Filipe Toledo.
Além deles, Gabriel Medina e Neymara Carvalho também responderam à publicação com mensagens de apoio e reprovaram a atitude do brasileiro. "Por quê? Isso é muito feio! As pessoas são malucas", disse Medina. Já a bodyboarder capixaba classificou o episódio como uma vergonha ao comentar "shame".
Neymara Carvalho também se pronunciou sobre o caso:
Neymara Carvalho também se pronunciou sobre o caso: "vergonha" Crédito: Reprodução

Relembre o caso

O surfista capixaba João Paulo Azevedo, mais conhecido no esporte como JP Azevedo, agrediu a surfista americana Sara Taylor durante uma sessão de surfe em uma praia de Bali, ilha da Indonésia, no continente asiático, nesta quarta-feira (5). A confusão, que aconteceu dentro d'água também teve a participação de outro homem, que ainda não foi identificado.
Chocada com o acontecimento, a própria surfista divulgou as imagens em suas redes sociais. Na postagem, ela inclusive pediu aos seus seguidores ajuda para identificar os dois surfistas envolvidos no episódio violento. Brasileiros identificaram o capixaba JP Azevedo e o marcaram na postagem.
"Depois de droppar na minha primeira onda (surfista pegar a mesma onda da americana), o amigo do cara me deu um soco na cabeça. E depois (na areia) de ser confrontado por ter me batido, ele atacou Charlie McHarg na praia por filmá-lo. Isso é insano, alguém sabe quem são?", postou a surfista.
Como bem relatou Sara Taylor, a confusão continuou na areia da praia. Charlie McHarg, que estava acompanhando a americana na praia começou a filmar os dois surfistas. Foi o suficiente para uma nova confusão. Os homens tentaram impedir a filmagem de Charlie e tentaram acertar Sara Taylor mais uma vez.

JP Azevedo afirmou que se confundiu

JP Azevedo  disse que bateu na americana por se confundir e ‘achar que ela era um homem’. Segundo o capixaba, a confusão teria começado quando ele foi defender um amigo ainda dentro do mar. Em conversa com a reportagem, JP Azevedo também relatou que a briga continuou em solo, pois Sara não aceitou seu pedido de desculpas.
“Não sei como a confusão começou de fato. Vi ela empurrando meu amigo, achei que era um homem e fui defender. Depois que bati, eu vi que ela estava usando sutiã, pedi desculpas e ela não aceitou. Quando estávamos no solo, ela foi no meu carro, pegou minha prancha e começou a quebrar. A partir daí eu só me defendi”, diz JP.
Nas redes sociais, diversos comentários criticam a postura do atleta capixaba, que afirmou estar recebendo ameaças. “Muita gente está me enviando mensagens sem nem ter noção do que aconteceu. Estão tirando conclusões precipitadas e esse vídeo está editado. Eu nunca, em hipótese alguma, bateria em alguma mulher”, complementou o João Paulo, que após o episódio desativou suas redes sociais na internet.

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