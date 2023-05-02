ES vai dar cartilha de educação antirracista para professores estaduais

Caderno será distribuído para mais de 13 mil professores em 402 escolas Crédito: Divulgação/Sedu

O governo do Espírito Santo vai implementar um programa para formar professores em questões étnico-raciais e de combate ao racismo nas escolas. O decreto que cria o Programa de Educação para Relações Étnico-Raciais no Espírito Santo (ProERER) foi assinado nesta terça-feira (2) pelo governador Renato Casagrande.



“A escola é o ambiente ideal para promover esse trabalho. Queremos que as pessoas respeitem umas às outras, que compreendam e abracem a diversidade, que é uma riqueza da nossa sociedade brasileira”, destacou Casagrande.

Dentro do plano, foi criado um material didático sobre conceitos relacionados à temática racial como etnocentrismo, discurso de ódio, discriminação racial, lugar de fala, entre outros. Traz ainda reflexões sobre situações raciais cotidianas que também se manifestam no contexto escolar, como o suo de expressões corriqueiras que têm origem racista. O caderno tem exemplos de como os professores podem abordar as relação raciais em diversas disciplinas diferentes.



O Caderno Orientador para a Educação das Relações Étnico-raciais no Espírito Santo, que contou na elaboração com a participação de profissionais inseridos no espaço escolar da rede pública estadual, apresenta possibilidades e sugestões de abordagem da temática étnico-racial por áreas de conhecimento, contemplando as modalidades de ensino.

Inclui também as equipes gestora e pedagógica das escolas, com o objetivo de auxiliar o trabalho dos profissionais da educação no Espírito Santo. Os cadernos já estão sendo distribuídos nas unidades escolares e atenderão cerca de 13,5 mil professores das 402 escolas da Rede Pública do Estado do Espírito Santo. A versão digital do caderno está disponível aqui.

O ProERER é fundamentado no Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o ensino de história e culturas afro-brasileira e africana. É estruturado pelos seguintes eixos:

I – Fortalecimento dos Marcos Legais;



II – Política de formação para gestores, educadores e demais servidores da educação;



III – Política de material pedagógico, orientador, didático e paradidático;



IV – Gestão Democrática e mecanismos de participação social;



V – Monitoramento e Avaliação;



VI – Condições Institucionais.