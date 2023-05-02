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Educação

ES vai dar cartilha de educação antirracista para professores estaduais

Caderno com orientações é uma das ações do Programa de Educação para Relações Étnico-Raciais no Espírito Santo, criado nesta terça-feira por decreto estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2023 às 14:00

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 14:00

Caderno será distribuído para mais de 13 mil professores em 402 escolas
Caderno será distribuído para mais de 13 mil professores em 402 escolas Crédito: Divulgação/Sedu
O governo do Espírito Santo vai implementar um programa para formar professores em questões étnico-raciais e de combate ao racismo nas escolas. O decreto que cria o Programa de Educação para Relações Étnico-Raciais no Espírito Santo (ProERER) foi assinado nesta terça-feira (2) pelo governador Renato Casagrande.
“A escola é o ambiente ideal para promover esse trabalho. Queremos que as pessoas respeitem umas às outras, que compreendam e abracem a diversidade, que é uma riqueza da nossa sociedade brasileira”, destacou Casagrande.
Dentro do plano, foi criado um material didático sobre conceitos relacionados à temática racial como etnocentrismo, discurso de ódio, discriminação racial, lugar de fala, entre outros. Traz ainda reflexões sobre situações raciais cotidianas que também se manifestam no contexto escolar, como o suo de expressões corriqueiras que têm origem racista. O caderno tem exemplos de como os professores podem abordar as relação raciais em diversas disciplinas diferentes.
O Caderno Orientador para a Educação das Relações Étnico-raciais no Espírito Santo, que contou na elaboração com a participação de profissionais inseridos no espaço escolar da rede pública estadual, apresenta possibilidades e sugestões de abordagem da temática étnico-racial por áreas de conhecimento, contemplando as modalidades de ensino.
Inclui também as equipes gestora e pedagógica das escolas, com o objetivo de auxiliar o trabalho dos profissionais da educação no Espírito Santo. Os cadernos já estão sendo distribuídos nas unidades escolares e atenderão cerca de 13,5 mil professores das 402 escolas da Rede Pública do Estado do Espírito Santo. A versão digital do caderno está disponível aqui.
O ProERER é fundamentado no Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o ensino de história e culturas afro-brasileira e africana. É estruturado pelos seguintes eixos:
  • I – Fortalecimento dos Marcos Legais;
  • II – Política de formação para gestores, educadores e demais servidores da educação;
  • III – Política de material pedagógico, orientador, didático e paradidático;
  • IV – Gestão Democrática e mecanismos de participação social;
  • V – Monitoramento e Avaliação;
  • VI – Condições Institucionais.
*Com informações da Sedu

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