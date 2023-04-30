Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segurança pública

Plano de segurança escolar do ES: uma no cravo, outra na ferradura

Alguém já ouviu falar dos sobrevivencialistas? Outra ideia de americano entediado que chegou ao Brasil. São pessoas que passam o tempo todo se preparando para o juízo final, para uma hecatombe nuclear da qual eles sejam  sobreviventes

Publicado em 30 de Abril de 2023 às 00:01

Públicado em 

30 abr 2023 às 00:01
Henrique Herkenhoff

Colunista

Henrique Herkenhoff

Prometemos não falar mais de violência nas escolas, mas comentar o plano de segurança específico lançado pelo governo estadual não é, afinal de contas, uma exceção propriamente dita. Então vamos lá.
Já andamos dizendo aqui que não se deveria alterar a rotina das escolas e muito menos adotar medidas que possam prejudicar o ambiente de acolhimento e aprendizado. E que o problema, concretamente, não ocorre com frequência que justifique grandes gastos ou medidas drásticas.
Contudo, observamos que é quase impossível aos titulares de cargos eletivos não apresentarem algum “pacote de medidas” e que alguns andaram defendendo as piores ideias. Que bom que o ES, com uma única ressalva, conseguiu elaborar um plano fugindo dessas armadilhas.

Veja Também

90% das cozinhas de escolas fiscalizadas no ES não têm alvará sanitário

Câmeras que detectam armas vão ajudar na segurança de escolas do ES

Já defendemos neste espaço a ampliação da Patrulha Escolar, um programa que já foi amplamente estudado e se mostrou barato e eficiente. O Proerd não é exatamente voltado para a violência escolar, mas à prevenção do uso de drogas e, até onde sabemos, nunca foi objeto de uma avaliação científica profunda, mas cabe no embrulho. O uso de câmeras somente ficaria caro se for usado monitoramento humano em tempo real. Todas essas medidas tendem a produzir efeitos muito mais nas pequenas violências diárias, na evasão escolar e no envolvimento com o tráfico, mas isso é muito bom, até porque, não custa repetir, o cotidiano escolar é que deve ser o foco, não episódios absolutamente raros sobre os quais temos pouco controle.
A maior disponibilização de psicólogos e assistentes sociais é outra ideia excelente. Uma medida que tende a melhorar o aprendizado, evitar evasão escolar, reduzir a indisciplina e pequenas agressões etc., sem qualquer efeito adverso. Não vai sair barato, mas é dinheiro bem gasto. Bola na rede e a torcida comemora.
Educação; escola; crianças; sala de aula
Alunos em escola Crédito: Eugene Barmin/Freepik
A única bola fora é a sugestão de treinar a comunidade acadêmica, isto é, alunos, professores e funcionários no protocolo “Corra, Se esconda, Lute". Dos EUA vêm os maiores problemas e as piores soluções nesta área; o melhor conselho é fazer tudo ao contrário do que fazem lá. Em todo caso, há dois problemas graves com essa proposta: de um lado, o elevado custo, embora invisível, somado à completa inutilidade; de outro, um efeito colateral perverso e muito mais grave que o próprio risco de agressão.
Não, ninguém vai assinar um cheque para que esses treinamentos sejam oferecidos, mas os policiais encarregados dessa tarefa serão retirados de outras atribuições; os professores e alunos serão retirados de atividades didáticas, e os funcionários, das administrativas.
Seriam muitos “homem-hora” jogados no lixo, porque todo mundo sabe que essa capacitação será rapidamente esquecida por falta de efetivo emprego. De qualquer forma, se e quando acontecer com alguém, a maioria simplesmente vai se deixar levar por seus instintos, ficará muito apavorada para agir racionalmente etc. E os alunos vão se formando e entrando outros, sendo necessário refazer o treinamento o tempo todo, para nada.
O pior, no entanto, é ficar reforçando esse medo irracional de atos que, apesar de monstruosos, são absolutamente improváveis. Isso deixaria as crianças e adolescentes – e mesmo os adultos – em um estado de estresse permanente, prejudicando-os psicologicamente e afetando o aprendizado. As autoridades públicas não devem reforçar o chamado “medo do crime”, não devem ampliar a histeria que esse tema já tende a provocar.
Alguém já ouviu falar dos sobrevivencialistas? Outra ideia de americano entediado que chegou ao Brasil. São pessoas que passam o tempo todo se preparando para o juízo final, para uma hecatombe nuclear da qual eles sejam alguns dos poucos sobreviventes. Vão se treinando, equipando e paramentando para se tornarem personagens de “Mad Max”.

Veja Também

Alunos são liberados após homem armado pular muro de escola em Vila Velha

ES registrou mais de 300 denúncias de ataques a escolas somente em 2023

Enquanto o Armaggedon não chega, deixam de viver o presente ou, melhor dizendo, vivenciam no seu dia a dia esses tempos sombrios que nunca chegam. Bem, desde que o façam com seu próprio dinheiro e prejudicando apenas a si mesmos, não temos nada a ver com isso.
Bem, não há razão plausível para que autoridades públicas induzam os alunos a esse estado de vigília permanente, ao medo irracional, a vivenciar uma violência imaginária como se fosse sua rotina. O remédio seria pior que a doença. Vamos torcer para que essa parte do plano de segurança escolar seja esquecida ou pelo menos limitada. E aguardemos os psicólogos, que são uma conceito muito melhor.

Henrique Herkenhoff

É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

Tópicos Relacionados

Educação Sedu Governo do ES Ataque A Escola
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
Homem ataca viatura da PM em Vila Velha e é preso 20 dias após sair da cadeia
Imagem de destaque
Apple entra em 'nova era' com troca de comando após 15 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados