Câmeras que detectam armas vão ajudar na segurança de escolas do ES

Carros elétricos adquiridos pelo governo do Estado farão parte da Patrulha Escolar Crédito: Foto leitor

Escolas do Espírito Santo vão recorrer à tecnologia para identificar situações de ameaças de ataque. Com o emprego de um sistema de inteligência artificial, por meio da utilização de câmeras, as unidades educacionais adotarão formas de controle que ajudarão a evitar aglomerações e a fazer identificação facial de quem circular pelo local, além de detectar pessoas usando roupas e máscaras suspeitas ou mesmo portando armas.

O secretário de Segurança, Alexandre Ramalho , explicou que a implantação de câmeras nas escolas, com o uso de inteligência artificial, vai ampliar a capacidade do cerco eletrônico.

“A inteligência artificial é a base do cerco inteligente e é o que queremos levar para as escolas. O sistema tem auxiliado muito, não só para a recuperação de veículos roubados e furtados, mas na investigação de diversos crimes”, observou Ramalho.

Públicas e privadas

A tecnologia será adotada nas escolas da rede estadual. O governo ainda está fazendo um levantamento de quantas câmeras e totens vão ser necessários e qual será o impacto financeiro. Aos municípios que quiserem usar o mesmo sistema, o governo orientou a buscarem informações antes de comprarem novos equipamentos, para que eles sejam compatíveis com o sistema do cerco inteligente.

As escolas privadas também poderão utilizar o mesmo sistema. “As unidades particulares têm recursos próprios, mas nós estamos à disposição para colocar a ferramenta”, disse Ramalho.

Abaixo, são listadas algumas das funcionalidades do uso da tecnologia nas escolas, presentes no Plano de Segurança Escolar: