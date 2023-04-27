Câmeras que detectam armas vão ajudar na segurança de escolas do ES

Escolas do Espírito Santo vão recorrer à tecnologia para identificar situações de ameaças de ataque. Com o emprego de um sistema de inteligência artificial, por meio da utilização de câmeras, as unidades educacionais adotarão formas de controle que ajudarão a evitar aglomerações e a fazer identificação facial de quem circular pelo local, além de detectar pessoas usando roupas e máscaras suspeitas ou mesmo portando armas.
As ações estão entre as alternativas para viabilizar a segurança nas escolas e fazem parte dos cinco eixos principais do Plano Estadual de Segurança Escolar, lançado pelo governo do Estado nesta quinta-feira (27).
Desde agosto do ano passado, há registro de casos de ataques a escolas. O primeiro deles foi de um ex-aluno que tentou atacar uma unidade de ensino de Jardim da Penha, Vitória. Depois, em novembro, um adolescente de 16 anos invadiu duas escolas a tiros em Aracruz provocando a morte de quatro pessoas e ferindo outras 12. A Secretaria de Estado da Segurança Pública também já recebeu inúmeras denúncias ataques
O secretário de Segurança, Alexandre Ramalho, explicou que a implantação de câmeras nas escolas, com o uso de inteligência artificial, vai ampliar a capacidade do cerco eletrônico.
“A inteligência artificial é a base do cerco inteligente e é o que queremos levar para as escolas. O sistema tem auxiliado muito, não só para a recuperação de veículos roubados e furtados, mas na investigação de diversos crimes”, observou Ramalho.
Em entrevista para A Gazeta, o secretário já havia informado que a ideia é que as câmeras identifiquem, por exemplo, quando passar por ela uma pessoa com máscara, roupa preta e portando arma de fogo ou arma na mão. Assim, pode, antecipadamente, acionar as forças de segurança, como é feito no cerco eletrônico que identifica carros.
Públicas e privadas
A tecnologia será adotada nas escolas da rede estadual. O governo ainda está fazendo um levantamento de quantas câmeras e totens vão ser necessários e qual será o impacto financeiro. Aos municípios que quiserem usar o mesmo sistema, o governo orientou a buscarem informações antes de comprarem novos equipamentos, para que eles sejam compatíveis com o sistema do cerco inteligente.
As escolas privadas também poderão utilizar o mesmo sistema. “As unidades particulares têm recursos próprios, mas nós estamos à disposição para colocar a ferramenta”, disse Ramalho.
Abaixo, são listadas algumas das funcionalidades do uso da tecnologia nas escolas, presentes no Plano de Segurança Escolar:
- Monitoramento de temperatura corporal, com identificação do uso de máscaras e controle de quantidade de pessoas em determinados ambientes. Dessa forma, além de evitar aglomerações, é possível também alertar os administradores a respeito de brigas e agressões.
- As tecnologias podem ainda contribuir no controle do horário de entrada e saída de pessoas, assim como no reconhecimento facial para acesso ao perímetro e detecção de abuso de permanência.
- Por lidar com crianças e jovens, o ambiente escolar exige maior nível de atenção. Para suprir essa demanda, as tecnologias existentes também são capazes de realizar a identificação do uso de celulares e podem auxiliar, ainda, no controle de lista de presença de alunos.
- Para áreas de pontos cegos, é possível efetuar o controle de ultrapassagem de linhas imaginárias definidas pelo centro de operações, enquanto o analítico detector de movimento identifica a presença de pessoas ou veículos em determinados ambientes. Dessa forma, além de impedir a entrada de invasores, o sistema é capaz de restringir o acesso de crianças a áreas isoladas.
- Bodycams: com elas será possível adicionar recursos e funções ao sistema, que permitirão que vídeo, imagens e metadados sejam incluídos ao cerco inteligente
- Totens inteligentes: serão implantados totens de emergência em locais estratégicos, permitindo a comunicação direta com o Ciodes, além da possibilidade de gravar vídeos e gerar metadados
- Videomonitoramento inteligente de vias urbanas: ampliação e integração do programa “Olho digital” com a plataforma de big data, adicionando tecnologias analíticas a estas câmeras.