Telegram, aplicativo de troca de mensagem Crédito: Divulgação



A Justiça Federal do Espírito Santo decidiu tirar do ar o Telegram no Brasil. A determinação atende a um pedido da Polícia Federal em investigações envolvendo o ataque a duas escolas em Aracruz, em novembro de 2022. A plataforma de troca de mensagens terá que pagar até R$ 1 milhão por dia de multa caso não envie as informações requisitadas pela Polícia Federal.

A decisão é da 1ª Vara Federal de Linhares, após o Telegram ter ignorado os pedidos de medidas para combater conteúdos que fazem apologia de violência e ameaças de ações em colégios.

Em 19 de abril, uma primeira decisão judicial exigiu que o Telegram fornecesse à Polícia Federal dados de todos os membros de dois grupos antissemitas hospedados na plataforma. Na ocasião, foi dado prazo de 24 horas para o fornecimento das informações, com previsão de multa de R$ 100 mil por dia e de suspensão do serviço em caso de descumprimento.

Your browser does not support the audio element. Justiça suspende Telegram após app não entregar dados de ataques em Aracruz

Contudo, como relata a Polícia Federal, o Telegram enviou apenas os dados do administrador de um dos grupos e deixou de fornecer informações sobre os integrantes do segundo grupo, sob a alegação de que ele havia sido excluído.