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Suspensão

Justiça Federal manda tirar do ar o Telegram do Brasil após pedido da PF

Acusação é que empresa tem ignorado os pedidos de medidas para combater conteúdos que fazem apologia de violência e ataque a escolas

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 15:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 abr 2023 às 15:55
BRASÍLIA - A Justiça Federal decidiu tirar do ar o Telegram no Brasil. A determinação atende a um pedido da Polícia Federal em investigações envolvendo ataques a escolas. A informação foi confirmada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, a jornalistas nesta quarta-feira (26) no Ceará, onde cumpre agenda oficial.
O Telegram tem ignorado os pedidos de medidas para combater conteúdos que fazem apologia de violência e ameaças de ações em colégios.
Na semana passada, o ministro da Justiça, Flávio Dino, editou uma portaria sobre o tema e já falava na possibilidade de suspender redes que descumprissem os artigos.
O Telegram também viu ser ampliada, pela Justiça, a multa pela recusa em fornecer os dados ao governo, que passou de R$ 100 mil para R$ 1 milhão por dia.

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