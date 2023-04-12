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Contra violência nas escolas

ES vai contratar 300 psicólogos e assistentes sociais para atuar em escolas

Governo vai abrir seleção de DTs para preencher vagas. Número de profissionais a ser contratado é 10 vezes maior do que o efetivo atual na Sedu

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 03:59

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

12 abr 2023 às 03:59
Crianças em sala de aula, durante a educação infantil
Crianças em sala de aula, durante a educação infantil Crédito: Agência Brasil
ES vai contratar 300 psicólogos e assistentes sociais para atuar em escolas
O aumento de casos de ameaça e violência nas escolas no Espírito Santo e em todo o país mobilizou o governo do Espírito Santo a elaborar um programa de combate à violência escolar, considerado inédito no país, e que será apresentado em solenidade no próximo dia 27 de abril. 
Estão sendo elaboradas medidas no âmbito escolar e também de segurança. E uma das ações previstas no plano está a contratação de 300 psicólogos e assistentes sociais para prestar atendimento socioemocional nas escolas da rede estadual.
Segundo o governador Renato Casagrande, a previsão é contratar esses profissionais ainda neste ano por designação temporária (DT) inicialmente, para começarem a trabalhar ainda neste ano.  
Depois, o objetivo do governo é terceirizar, contratando uma empresa para prestar esse serviço para a Secretaria de Educação (Sedu).

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"Nós já tem um grupo de pessoas que desenvolve esse trabalho, mas vamos aumentar em dez vezes o que temos hoje para a gente de fato dar atenção especial às famílias, professores e alunos que dependem esse atendimento", afirmou o governador. 
Esses profissionais não vão atuar dentro das escolas, mas sim nas superintendências atendendo a um determinado grupo de instituições de ensino. 
A contratação dos profissionais é mais uma medida contra casos de violência escolar que será anunciada no fim do mês. Na semana passada, A Gazeta adiantou alguns detalhes do plano de proteção escolar que está sendo elaborado pela Secretaria de Estado da Segurança.
Entre as medidas está implantar sistema de inteligência artificial nas câmeras dentro e fora das escolas e ainda a criação de um grupo na Polícia Civil especialista em investigar denúncias.

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