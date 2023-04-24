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Botão “anjo da guarda” e reconhecimento facial reforçam segurança em escolas do ES

Com serviços de inteligência artificial e monitoramento 24 horas, a SVA é uma empresa de vigilância patrimonial com atuação em escolas e empresas da Grande Vitória

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 11:35

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

24 abr 2023 às 11:35
Por meio de medidas preventivas, a SVA é uma empresa especializada em serviços de inteligência e tecnologia de vigilância
Por meio de medidas preventivas, a SVA é uma empresa especializada em serviços de inteligência e tecnologia de vigilância Crédito: SVA/Divulgação
Investir em segurança é investir em vida. Em especial, porque, hoje, os sistemas de vigilância não buscam apenas assegurar a proteção de bens materiais, mas também garantir a integridade dos indivíduos, seja em ambientes de trabalho, seja em escolas. Dessa forma, essas ferramentas funcionam como uma das soluções disponíveis no mercado que buscam promover o bem-estar à vida e ao patrimônio.
Esse é o caso da SVA, uma empresa especializada em serviços de inteligência e tecnologia de vigilância. Por meio de medidas preventivas, os profissionais são capacitados para operar as ferramentas e proporcionar tranquilidade para o desenvolvimento de empresas públicas e privadas, assim como proteger a vida de todos os envolvidos.
Quem confirma esse propósito é a proprietária da SVA, Teila Rocha. Segundo a empresária, também conhecida como Dama de Ferro da Segurança no Estado, a marca, hoje, atua com um escopo muito forte na área pública, principalmente, em escolas da Grande Vitória.

Ferramentas de segurança

Com os serviços de inteligência artificial, por exemplo, é possível ler rostos, placas de veículos e reconhecer a entrada de objetos potencialmente perigosos nesses ambientes. Assim como, por meio do botão “Anjo da Guarda”, um tipo de botão do pânico, é possível acionar a central de monitoramento e alertar por um pedido de ajuda imediata.
Por meio de medidas preventivas, a SVA é uma empresa especializada em serviços de inteligência e tecnologia de vigilância
Segundo a proprietária da SVA, Teila Rocha, também conhecida como Dama de Ferro da Segurança no Estado, a marca, hoje, atua com um escopo muito forte na área pública, principalmente, em escolas da Grande Vitória. Crédito: SVA/Divulgação
“A segurança abrange todos os setores da sociedade. Nossa missão é colocar isso de uma forma mais acessível a fim de desmistificar a ideia de que é um serviço exclusivo de um tipo de público. Afinal, estamos falando de um direito garantido pela constituição. Então, nosso trabalho é transformar a segurança patrimonial em um mecanismo de acesso para todos”, destaca Teila Rocha.
Ainda de acordo com a proprietária, o que se disponibiliza para segurança não é custo, é sim investimento. Além disso, todos os planos de segurança da SVA são personalizados para as necessidades individuais de cada cliente e elaborados por um time de gestores de segurança habilitados pela Polícia Federal.
“Somos autorizados a executar nossos serviços que ativam um fator-chave para a qualidade de vida das pessoas. Lugares seguros permitem que os indivíduos se sintam mais confiantes e relaxados, tanto em ambientes de trabalho, quanto em espaços escolares. Da mesma forma que o nosso serviço permite preservar a reputação da empresa que nos contrata”, finaliza Teila Rocha.

Confira 4 dicas de ferramentas para aumentar a segurança da escola ou empresa:

01

Segurança 24h

A SVA disponibiliza serviços de monitoramento e vigilância 24h, com o objetivo de prevenir e detectar qualquer irregularidade nos locais protegidos.

02

Botão “Anjo da Guarda”

Dentro ou fora de casa, o botão “Anjo da Guarda” é um dispositivo do tipo botão do pânico que permite solicitar ajuda imediata em casos de emergência

03

Aplicativos de monitoramento

Por meio de um aplicativo, a SVA possui funções personalizadas para acessar as câmeras instaladas ou um botão “Anjo da Guarda” digital.

04

Inteligência artificial

Com auxílio da inteligência artificial, é possível reconhecer pessoas, objetos e placas de carro suspeitos próximo ao local.

SVA

Botão “anjo da guarda” e reconhecimento facial reforçam segurança em escolas do ES

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