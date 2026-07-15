Cashback do IR: Receita deposita até R$ 1.000 nesta quarta (15); veja se você vai receber

A declaração do IR foi gerada de forma automática pelo fisco, em um projeto-piloto que poderá ser repetido para declarações deste ano, para contribuintes com desconto do imposto em 2025 e que não foram obrigados a declarar em 2026.





Neste ano, porém, só recebe quem não estava obrigado a declarar em 2025, mas teve desconto do IR em algum mês de 2024. É o caso, por exemplo, de trabalhadores que contaram com renda apenas durante alguns meses daquele e, por isso, ficaram abaixo do limite de obrigatoriedade da declaração, mas tiveram retenção de Imposto de Renda na fonte em alguns pagamentos.





A geração da declaração automática e o pagamento do cashback fazem parte de um projeto maior, de tornar a declaração do Imposto de Renda automática, sem que o contribuinte precise preencher o documento, algo que seria feito pela própria Receita no futuro.



Na página Meu Imposto de Renda, o contribuinte também pode acessar a declaração pré-preenchida gerada automaticamente pela Receita, conferir as informações utilizadas, incluir dados adicionais, se necessário, e fazer ajustes antes da conclusão do processamento.



A restituição automática utiliza dados já disponíveis nas bases da Receita para identificar valores a serem devolvidos sem que o contribuinte precise preencher e enviar uma declaração.





Segundo a Receita, cerca de 500 mil contribuintes que poderiam ser contemplados ficaram de fora do lote por não possuírem uma chave Pix vinculada ao CPF, exigência para o pagamento. Estima-se que 87% dos que tinham direito à restituição e não declararam vão receber. Do total, 13% não serão contemplados.





O lote especial não faz parte do calendário regular de restituições do Imposto de Renda de 2026, destinado a quem enviou a declaração neste ano. Dois superlotes já foram pagos, abrangendo 80% dos contribuintes com direito a receber. O terceiro lote regular está previsto para 31 de julho.