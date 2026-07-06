'Cashback': consulta a lote extra de restituição do IR é aberta quarta (8); veja como fazer

A consulta pode ser feita pelo site da Receita, neste link , a partir das 9h. Será preciso informar CPF e data de nascimento. Os valores serão pagos a 4 milhões de contribuintes no próximo dia 15. Serão liberados R$ 500 milhões a quem tem até R$ 1.000 para receber, não tem pendências no CPF e tem uma chave Pix com o número do CPF.

Veja como fazer a consulta

Acesse o site da Receita

Na página inicial, vá em "Meu Imposto de Renda"

Depois, na aba "Serviços", clique em "Consultar minha restituição"

Clique em "Iniciar" e informe número do CPF e data de nascimento

Escolha o ano a que se referem os valores, que é 2024

Depois, clique em "Sou humano" e, por último, em "Consultar"

Será informado se o pagamento da restituição ocorrerá ou não

O contribuinte que não estava obrigado a declarar por não se enquadrar em nenhuma das regras do fisco em 2025 pode ter tido desconto do imposto em 2024 se trabalhou apenas alguns meses do ano ou se recebeu, em algum mês, valor maior que obrigou o desconto do imposto.

Ficaram de fora do lote 500 mil contribuintes que não têm o CPF como chave Pix. Estima-se que 87% dos que tinham direito à restituição e não declararam vão receber. Do total, 13% não tinha chave Pix e, por isso, não serão contemplados.

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Quem não está nesta lista de restituição automática também pode ter acesso aos valores, mas terá de entregar uma declaração à Receita Federal. A regra vale tanto para declarações de 2025 quanto para 2026, e há ainda a possibilidade de conseguir valores de até cinco anos antes.

A Receita informou que optou por realizar os depósitos apenas para quem possui chave Pix por considerar arriscado efetuar o crédito em outras contas sem essa vinculação, mas orienta a todos os contribuintes do país que façam ao menos uma das chaves do Pix no número do CPF.

"A orientação é que todo mundo vincule a sua chave Pix ao CPF em alguma conta, para evitar qualquer problema de fraude e tudo. Então o ideal é que todo brasileiro faça isso", afirma José Carlos Fonseca, supervisor nacional do IR.

Ainda não serão geradas declarações automáticas de 2026 e o pagamento do cashback neste ano é um projeto-piloto para tentar, no futuro, gerar declarações automáticas para todos os contribuintes.

Para realizar o ressarcimento, a Receita fez as declarações de forma automática entre os dias 15 e 23 de junho. Segundo Fonseca, muitos desses contribuintes que vão receber no lote extra nunca haviam feito uma declaração do Imposto de Renda e sequer conheciam o procedimento, por isso optou-se pela declaração automática.

Quem quiser verificar como a declaração foi feita poderá acessar acessar o documento em Meu Imposto de Renda, no site da Receita, utilizando uma conta Gov.br. Será possível visualizar a declaração gerada automaticamente, retificar, alterar e até cancelar o pagamento dos valores, caso não deseje receber a restituição.

Como ter de volta o IR descontado?

O contribuinte terá de fazer uma declaração do Imposto de Renda referente ao ano no qual o imposto foi descontado. Por exemplo, se o IR foi descontado de algum salário em 2024, é preciso fazer a declaração de 2025.

O documento pode ser entregue baixando o programa IRPF referente ao ano da declaração. O download é feito no site oficial da Receita Federal. Outra opção é prestar contas pelo Meu Imposto de Renda, que permite o preenchimento online. O acesso pode ser feito pelo site da Receita pelo e-CAC, pelo portal de serviços digitais do governo ou ainda pelo aplicativo da Receita Federal no celular.

Ao declarar, será preciso informar toda renda recebida no ano e todos os gastos dedutíveis com saúde, educação, previdência e dependentes. Se declarar dependentes, também será necessário informar ganhos e gastos de cada um deles.

Como baixar o programa do IR no computador?

Entre no site da Receita

No lado direito da página, vá no item "Programa IRPF 2026 Ano-calendário 2025" ou no ano da declaração que está fazendo

Se o seu sistema operacional for o Windows, clique no botão "Baixar programa". A instalação será feita automaticamente

Caso o seu sistema operacional seja MacOS, Linux, Win32 ou multiplataforma, clique na opção no item "Para outros sistemas operacionais". A instalação também é automática

Após a instalação, o programa abrirá uma tela de apresentação. Clique em avançar

Ele perguntará a pasta em que o programa pode ser salvo e se há interesse em criar uma tecla de atalho. Se houver, clique em avançar

Clique em "terminar" para concluir a instalação