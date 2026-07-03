Receita pagará cashback automático de até R$ 1 mil para isentos do IR

Contribuintes que não entregaram a declaração de Imposto de Renda de 2025 por não estarem na lista de obrigados a prestar contas com a Receita Federal, mas que tiveram valores a restituir de IR retidos na fonte, por exemplo, poderão receber uma restituição de até R$ 1 mil.





A consulta ao lote especial de devolução IR, iniciativa conhecida como “cashback”, vai estar disponível a partir das 9 horas da próxima quarta-feira, dia 8 de julho.





O pagamento dos valores apurados será efetuado no decorrer do dia 15 de julho de 2026, diretamente na conta do contribuinte com o CPF como número PIX. De acordo com a Receita, não haverá emissão de ordens de pagamento ou depósitos em contas que não usem esse documento como chave.





Segundo a Receita, a restituição automática é uma iniciativa-piloto do órgão para devolver descontos do IR aos contribuintes que são isentos, mas acabaram tendo o tributo cobrado.





Nesse modelo, a própria Receita Federal utiliza dados já disponíveis em suas bases para elaborar automaticamente uma declaração simplificada, permitindo identificar eventuais valores a restituir sem necessidade de ação prévia do contribuinte.





A medida busca reduzir a burocracia e evitar que milhões de brasileiros deixem de receber valores que têm direito por desconhecimento.





A estimativa é que aproximadamente 4 milhões de contribuintes sejam beneficiados nesta etapa, com a liberação de cerca de R$ 500 milhões em restituições.