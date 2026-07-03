Portal de serviços do ES ganha área dedicada à saúde da mulher

Com foco na experiência do usuário, o sistema foi desenhado para ser intuitivo e direto. A cidadã só precisa fazer o login no site ou no aplicativo por meio do gov.br. Ao identificar um CPF feminino, a plataforma exibe automaticamente o ícone da Área da Mulher na interface principal. Lá, um calendário digital armazenará as informações e o histórico da usuária de forma segura.





A iniciativa busca promover o acesso à informação, o autocuidado e o empoderamento das mulheres. Segundo a servidora da Secretaria de Estado do Governo (SEG) e representante do programa no eixo Ambiental e Social, Débora Cotrin, o objetivo vai muito além da conveniência de um calendário.





“O propósito mais amplo está alinhado à Política Nacional: atenção primária, identificação precoce e integração com rede de saúde mental e proteção à violência contra a mulher”, ressaltou Débora.





A novidade chega para as capixabas, acompanhando um pacote de leis aprovadas no Congresso Nacional em 2025 que garante mais assistência e direitos para as mulheres. Essas leis incluem a garantia de mamografia no SUS a partir dos 40 anos, a cirurgia reparadora de mama e novas estratégias para o tratamento de mulheres alcoolistas.





O governo do Estado já planeja publicar jornadas digitais específicas sobre esses temas dentro da Área da Mulher. “O impacto esperado é aumentar cobertura de exames, diagnóstico precoce e geração de dados anonimizados para gestão”, explicou Cotrin.