Portal de serviços do ES ganha área dedicada à saúde da mulher

A saúde feminina agora está mais acessível e unificada no Espírito Santo com o lançamento da Área da Mulher, um espaço digital exclusivo integrado à plataforma de serviços ES.GOV. A ferramenta permite o acompanhamento do ciclo menstrual. Foi pensado para que as capixabas registrem e monitorem a saúde reprodutiva com segurança.
Como acessar e utilizar
Com foco na experiência do usuário, o sistema foi desenhado para ser intuitivo e direto. A cidadã só precisa fazer o login no site ou no aplicativo por meio do gov.br. Ao identificar um CPF feminino, a plataforma exibe automaticamente o ícone da Área da Mulher na interface principal. Lá, um calendário digital armazenará as informações e o histórico da usuária de forma segura.
A iniciativa busca promover o acesso à informação, o autocuidado e o empoderamento das mulheres. Segundo a servidora da Secretaria de Estado do Governo (SEG) e representante do programa no eixo Ambiental e Social, Débora Cotrin, o objetivo vai muito além da conveniência de um calendário.
“O propósito mais amplo está alinhado à Política Nacional: atenção primária, identificação precoce e integração com rede de saúde mental e proteção à violência contra a mulher”, ressaltou Débora.
A novidade chega para as capixabas, acompanhando um pacote de leis aprovadas no Congresso Nacional em 2025 que garante mais assistência e direitos para as mulheres. Essas leis incluem a garantia de mamografia no SUS a partir dos 40 anos, a cirurgia reparadora de mama e novas estratégias para o tratamento de mulheres alcoolistas.
O governo do Estado já planeja publicar jornadas digitais específicas sobre esses temas dentro da Área da Mulher. “O impacto esperado é aumentar cobertura de exames, diagnóstico precoce e geração de dados anonimizados para gestão”, explicou Cotrin.
Ecossistema ES+ Inteligente
A nova ferramenta integra as ações do programa ES+ Inteligente, cujo primeiro pilar é o próprio portal ES.GOV, responsável hoje por centralizar mais de 700 serviços do governo.
Para garantir que essa modernização do Estado não tenha interrupções, um segundo Datacenter está sendo construído em Carapina, na Serra. A nova infraestrutura dará suporte ao Portal e ao processamento contínuo de dados de segurança do Centro Integrado de Defesa Social (Cides).