Prefeitura de Guapari tem contrato com escritório de advocacia suspenso pelo TCES

O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) suspendeu um contrato estimado em mais de R$ 17,7 milhões firmado entre a Prefeitura de Guarapari, na Região Metropolitana da Grande Vitória, e um escritório de advocacia. A decisão foi tomada durante sessão plenária no último dia 23.





Anteriormente, o conselheiro Rodrigo Coelho, relator do processo, já havia concedido medida cautelar suspendendo a contratação até análise colegiada.





A Prefeitura de Guarapari foi procurada por A Gazeta na tarde desta sexta-feira (3), por meio da assessoria de imprensa, para comentar a decisão do TCES. Até a conclusão desta reportagem, porém, não havia encaminhado resposta. O espaço permanece aberto para manifestação.





Segundo o processo, o caso chegou ao Tribunal de Contas por meio de uma representação apresentada por um denunciante não identificado. O autor sustenta que o município teria contratado os serviços de assessoria jurídica de forma supostamente irregular.



A representação afirma que a contratação foi realizada com dispensa de licitação para a prestação de serviços especializados voltados à recuperação de créditos tributários municipais.





Entre os principais questionamentos está a alegação de que a prefeitura não comprovou a singularidade dos serviços contratados, que, segundo o denunciante, poderiam ser executados pela própria Procuradoria-Geral do município.





A representação também afirma que o Executivo não demonstrou os motivos para que a contratação fosse realizada por meio de licitação.





Ao se manifestar no processo, a Prefeitura de Guarapari afirmou que o objetivo da contratação era garantir maior eficiência na recuperação de créditos tributários, contribuindo para o aumento da arrecadação municipal.