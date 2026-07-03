Ifes ganha unidade em Pedro Canário que deve abrir 800 vagas





O novo campus do Espírito Santo recebeu um investimento de R$ 16,9 milhões do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). A previsão é ter oferta de cursos técnicos e superiores, entre outras qualificações profissionais. No total, conforme informações do MEC, o ministério destina R$ 76,7 milhões para ações de expansão e consolidação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Estado.





O Ifes pontua que o Campus Pedro Canário faz parte da expansão 2021/2022 e o terreno para sua instalação foi doado pela prefeitura do município. Com 2.394 metros quadrados de área construída, a unidade conta com dois blocos que abrigam: 9 salas de aula, biblioteca, um laboratório de informática, um miniauditório, cantina e salas de atendimento administrativo.