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Novo campus

Ifes ganha unidade em Pedro Canário que deve abrir 800 vagas

A 23ª unidade no Estado foi inaugurada nesta sexta e deverá atender alunos com cursos nos eixos "Informação e comunicação" e "Controle e processos industriais"

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 20:24

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

03 jul 2026 às 20:24
Nova unidade do Ifes: Campus Pedro Canário
Nova unidade do Ifes: Campus Pedro Canário Divulgação/PMPC
Mais um campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai compor a rede de educação profissional e superior do Estado. O Ministério da Educação (MEC) inaugurou, nesta sexta-feira (3), a 23ª unidade da instituição, no município de Pedro Canário, no Norte capixaba. A previsão é atender até 800 estudantes com cursos nos eixos "Informação e comunicação" e "Controle e processos industriais".

O novo campus do Espírito Santo recebeu um investimento de R$ 16,9 milhões do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). A previsão é ter oferta de cursos técnicos e superiores, entre outras qualificações profissionais. No total, conforme informações do MEC, o ministério destina R$ 76,7 milhões para ações de expansão e consolidação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Estado. 

O Ifes pontua que o Campus Pedro Canário faz parte da expansão 2021/2022 e o terreno para sua instalação foi doado pela prefeitura do município. Com 2.394 metros quadrados de área construída, a unidade conta com dois blocos que abrigam: 9 salas de aula, biblioteca, um laboratório de informática, um miniauditório, cantina e salas de atendimento administrativo.
Nova unidade do Ifes: Campus Pedro Canário
O campus tem nove salas de aula, biblioteca, laboratório de informática, entre outros espaços
 Divulgação/PMPC
A  reitora Adriana Piontkovsky Barcellos ressalta que a inauguração marca uma conquista coletiva. “Temos a convicção de que o Campus Pedro Canário será um importante agente de transformação social, contribuindo para a formação de profissionais qualificados, o fortalecimento das potencialidades locais e a construção de um futuro com mais inclusão, desenvolvimento e justiça social. É uma conquista coletiva que beneficiará gerações e reafirma o papel do Ifes como instituição comprometida com o desenvolvimento do Espírito Santo.”

A unidade vai ter 40 professores e 26 técnicos administrativos para atender os estudantes, segundo a diretora do Campus Pedro Canário, Eloana Costa de Morais.

“No momento, estamos realizando a convocação de docentes e, com a chegada deles, serão iniciados os trabalhos para implantar um curso FIC (Formação Inicial e Continuada) ainda neste ano. Temos ainda a previsão de início de um curso técnico subsequente no eixo tecnológico de Informação e comunicação em 2027", conta. 

Entregas simultâneas no país

A inauguração no Espírito Santo foi simultânea com a entrega de outras nove unidades de institutos federais em São Paulo, Piauí e Amazonas pelo governo federal, totalizando R$ 206,6 milhões em investimentos. 

O Ifes é o resultado da união de quatro antigas instituições: o Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo (Cefet-ES) e as escolas agrotécnicas federais de Alegre, Colatina e Santa Teresa. São 23 campi e um polo de inovação, nos quais estão matriculados 64,5 mil estudantes em 356 cursos ofertados. 

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